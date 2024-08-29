剩3000萬選舉補助款怎麼用？　柯文哲：辦公室運作費用讓黨中央統籌

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金帳務申報爭議，民眾黨29日召開「政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」。有媒體提問，為何用選舉補助款4300萬購置商辦，那剩下3000萬款項如何處理？柯文哲坦言，還是專款專用，「國會辦公室或是我的辦公室還是需要人員運作費用，錢要怎麼讓中央黨部統籌運用，房子到底要信託還是怎麼樣，就讓律師規劃處理。」

除政治獻金爭議外，柯文哲還爆出4300萬選舉補助款買商辦問題，由於該商辦還有一家「先發興業公司」登記在此處，引發外界質疑，甚至爆出「買貴」等疑惑。

為何商辦登記在自己名下？柯文哲回應，這是他行事風格的問題，常看到有需要就做，自己從政十年還不是什麼很圓融、事故的政治家，只看到台灣民眾黨需要一個辦公室就買了，如果是其他政黨就會想到把錢轉到基金會、協會，再繞一手。

柯文哲表示，自己的思緒很簡單，有需要就買，用我個人名字買監督力道更大，除非不選，一選舉就要財產申報會被看到。至少財產申報增加多少，再做一次也沒問題啊！選後也只有增加這個，哪有那麼多錢，從天下掉下來的？

柯文哲指出，7300萬扣掉4300萬還有3000萬，還是專款專用，「國會辦公室或是我的辦公室還是需要人員運作費用，錢要怎麼讓中央黨部統籌運用，房子到底要怎麼用、信託還是怎麼樣，讓律師規劃處理。」