柯文哲率黨公職向支持者鞠躬致意　民眾黨喊改進：茁壯路上犯了錯

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會，會後柯文哲帶領民眾黨黨公職成員向支持者一鞠躬致意。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，包括政治獻金案、4300萬選舉補助款買商辦問題；柯文哲29日下午鞠躬道歉，表示因為種種錯誤，自己已經思考要向黨請假3個月，自動申請中評會調查。而記者會最終，柯文哲也帶全體黨公職一同向支持者鞠躬致意。

民眾黨下午3時召開「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義，一次澄清記者會」，不同於前2次記者會陣仗，此次是由柯文哲本人親自出馬，以及時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修。而當黃珊珊說明查帳進度、陳智菡談與木可2合約後，柯文哲也於致詞時鞠躬道歉，宣布將請假3個月並自動申請調查。

記者會最後，柯文哲率領全體黨公職上台向支持者鞠躬致意。吳怡萱表示，這段時間第一線支持者一定遭受到非常大質疑、懷疑、不捨、疑慮、焦慮，甚至認為第三勢力遭受這麼大的摧毀，會不會第三勢力火焰從此熄滅，「但還是要跟各位說，我們都還在，只是在茁壯路上或許我們犯了錯，或許還需要更進一步改進，我們也要向全國支持民眾黨的支持者們致上深深致意，我們會繼續努力。」