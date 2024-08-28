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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如月領12萬薪還開YT+上節目　議員開轟！盧秀燕回應了

▲▼ 蔡壁如 。（圖／記者許權毅攝）

▲蔡壁如近來頻出現在政論節目談論民眾黨內帳風暴，遭台中市議員砲轟蔡身為市政顧問，月領12萬薪水，卻於下班後時間開節目頻道，影響市民觀感。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府有給職市政顧問蔡壁如近日因民眾黨帳務風暴，不僅頻上談話性節目，還開YT頻道，遭台中市議員質疑不務正業。市議員陳俞融砲轟，蔡壁如一個月領市府12萬月薪，卻於下班後時間開節目頻道，要求市長盧秀燕說明、約束。對此盧秀燕回應，要求所有市府公務人員必須遵守相關公務人員規定，只要符合公務人員規範都可以。

蔡壁如日前與中天電視合作，開設網路節目《壁咚政治》擔任主持人，卻只播了一集就喊卡。陳俞融指出，蔡壁如擔任12職等有給職市政顧問，領市民納稅錢，但打開電視、網路卻可看到蔡壁如上政論節目評論民眾黨黨內事務，影響市民觀感，要求盧秀燕約束相關高階公務員行為，避免此類爭議再次發生。

▲盧秀燕 。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕今天在總質詢時回應，會要求所有市府公務人員必須遵守相關公務人員規定 。（圖／記者游瓊華攝）

市議員張芬郁也質疑，為何有給職市政顧問可以不用在市政府上班，反而是跑到各政論節目、直播，談論民眾黨相關議題，相當不恰當，對於台中市市政也沒有正向幫助，要求市長應對此事做表態，確認蔡壁如市政顧問要留在市政府，還是要回去民眾黨，不要再利用台中市的資源，遂行個人利益。

盧秀燕指出，有給職市政顧問額度有四位，目前聘任一位，主要負責所有海線事務督導，也要求所有市府公務人員必須遵守相關公務人員規定，人事處也會經常性查核，且人事處長也做出認定，就不再評論，但希望所有公務人員要守法。

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