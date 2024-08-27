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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如陷0元人事費風暴　藍委揭秘「選舉打工仔」多頭賺生態

▲▼台灣民眾黨前立委蔡壁如 / 《鄉民大學問 》媒體採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如也陷假帳爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如今（27日）被踢爆，把團隊人事費拆成300多筆2000元或3000元的交通費申報，金額超過百萬元，且其志工同時又兼國民黨立委廖偉翔的競選成員，遭質疑連競選金流都「藍白合」。不過，一名不具名立委透露，這樣的「選舉打工仔」行之有年，甚至跨足三方競辦都有可能，只要雙方合意就可以，「這種極短期的工時也很難算勞健保，很難歸類於人事費。」但蔡壁如人事費為0元，確實比較罕見。

蔡壁如被揭發去年在競選立委期間，疑似將團隊的人事費用分拆成約300筆2、3000元的「交通費」，金額加總起來已破百萬元。若從蔡壁如向監察院申報的政治獻金來看，這些交通費用大多都是整數、定額，並且是以人名為支出對象，總共有339筆、總金額為118萬多元，佔了全部交通費用的3分之2左右。

除此之外，有部分團隊成員每月都會支領一筆高額的「交通費」，有人則是單月領2次、隔1個月再領2次，但每筆都多達4、5萬元。被外界質疑恐有申報不實、逃漏稅、偽造文書的問題。

蔡壁如則給出解釋，自己空降台中選舉時，有很多志工、黨工遠從市區到海線幫忙，海線幅員遼闊，交通問題得自行處理，加上這些人沒被定位為助理，而是類似地方的打工仔，平常幫忙發文宣、來來去去，可能一段時間在她這邊，若覺得在市區比較近，就到其他候選人那邊去，「至於報酬即所謂車馬費，則由競選總幹事個別洽談，雙方合意好就按照班表工作，帳目也經會計師認定。」

一名不具名藍委坦言，這樣的 「選舉打工仔」確實行之有年，這些人在選舉期間頂多幫忙三、四個月，非長期固定的成員，時間也比較彈性，在候選人資金不足的情況下，又需要大量而分散的人力支援，自然就會去尋找這些人，「反正錢都是給這些來幫忙的人，只要雙方待遇條件談妥就好。」

該藍委續指，至於競選總部帳上要算人事費或交通費，這個也不會損及任何人的權益，比方說，有人只是一次或兩次任務性的發海報面紙，就工作那麼一天兩天，這種極短期的工時也很難算勞健保，很難歸類於人事費，那麼就會當成志工，但是補貼他們交通費，因此蔡壁如若只有這個問題的話感覺不會太嚴重。

藍委透露，除了上述的志工外，選舉期間競辦人員有些也會是從公關公司借調，而錢會付給公關公司，那名員工短期內也會幫忙處理選舉事宜，舉凡文宣、美編、發新聞稿都是工作內容，「立委選舉若沒有太多政治獻金，就只能窮則變，變則通，省一點勞健保費用，只要雙方談好就好，都很常見。」

另一名資深立委助理則說，這些事情都是行之有年了，只是不可能檯面化，蔡壁如最主要的問題其實是把人事費以交通費申報並拆成339筆，確實有點太多筆，且人事費用支出卻全無申報，居然為0元，等於競辦完全無員工？確實比較罕見。
 

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