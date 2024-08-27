遭爆破百萬假帳！蔡壁如稱合法合規　批網軍帶風向「大可不必」

記者許權毅、劉人豪／台中報導



民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議持續，創黨之母、現任台中市政府市政顧問蔡壁如也被爆出，疑以逾300筆「交通費」為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實。對此，蔡壁如今（27）日回應，選舉期間很多志工來幫忙，所以最大誠意就是用車馬費名義支付，問過總幹事跟會計師，認為這樣申報是沒有問題的，批評網軍刻意帶風向，「我也覺得大可不必」。

▲蔡壁如回應假帳風波。（圖／記者許權毅攝，下同）

蔡壁如指出，這件事情是在應該是三四個禮拜前，有人在社群網路上面就是惡意帶風向，因為寫了什麼106次，一次領2000塊就領了212萬，那張截圖有截圖下來，有必要的話會去提告，所以發文者在10分鐘之內就撤下來，這個印象中好像某政論節目裡頭也被討論過，所以就想說因為這件事情，就請當時的總幹事，還有去拜訪會計師，會計師是說交通費基本上大概就是車馬費，有一定的申報的方式，認為這是合法合規，所以基本上相信總幹事，也相信專業的會計師，所以就認為這樣申報是沒有問題的。

蔡壁如表示，有人質疑說包那麼多，從立法院下來之後還是有兩三個助理，當時是在黨部領薪水，所以他們隨著來這邊選舉，是做一些文書的工作跟聯絡的工作，當時過去民眾黨的台中市黨部主委，自願來擔任總幹事，把過去一些2022年選舉時的一些志工、黨工，願意來幫忙的就來幫忙，這些黨工跟志工要自備交通還要加油，大多是志工來幫忙的車馬費，有些款項較多的，尊重總幹事跟當事人所談的

蔡壁如說，後來就是因為覺得這樣子很麻煩，所以大概就是去請教了會計師，他認為是說談好，就好像你去錄節目，一次的車馬費3000塊這樣，所以我個人認為是合法合規的，至於有人說怎麼領那麼多，因為會到各地還到高雄，這些人甚至到比較偏僻地方，經過這件事情跟總幹事跟會計師談過，這樣子的申報沒有什麼問題，合法合規。

蔡壁如認為，截圖內容部分，106筆的交通費，每筆2000元合計212萬元，還有另外一個什麼50筆就150萬，「我覺得這個網軍刻意的帶風向，這件事情我覺得要譴責了」，在後援會裡面發文，「我告訴你，很多客串的柯粉都會來這裡亂搞，那我覺得網路上面還是要為自己的行為負責任，不可以這樣子去惡搞」。

蔡壁如強調，民眾黨成立五年來風風雨雨，所有的風波不斷，整個社會拿著放大鏡顯微鏡在檢視，覺得這個都是對的，也讓民眾黨戰戰兢兢，小黨可能有些經驗不足，但是也願意去請教這些專業的，如果要用政治獻金種事情去放大鏡去檢視，那我們就全民大家一起來檢視。

蔡壁如質疑，柯文哲政治獻金的爆發，會不會也是有人這樣子惡意去栽贓，「我告訴你就是一傳十傳百，那他就會變成以假亂真，因為這個筆數太多了，我在地方選基本上是沒那麼多，但是以柯主席來講，我跟你講候選人真的不會知道細節」，也希望社會能靜下心來，讓柯主席的團隊好好的去釐清問題，然後才能夠跟社會來做報告。

蔡壁如認為，在過程當中，其實很多的網軍很惡意的栽贓，很惡意的帶風向，「我也覺得大可不必」，相信民眾黨還是會挺過去，「打斷手骨顛倒勇」，還有這些第三勢力一定要團結起來，不知道是不是柯文哲拿到369萬票會有點影響力，趁這個機會要來滅黨。

▲該篇質疑的發文。（圖／記者許權毅翻攝）