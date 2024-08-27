蔡壁如被爆假帳有「藍白合」？　廖偉翔自清：我依法合規發薪

▲國民黨台中市立委廖偉翔競選團隊成員，兼領蔡壁如競辦交通費。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如被爆疑作假帳，選立委申報政治獻金時，把人事費拆成300多筆、破百萬交通費，其中申報領據人有一位是國民黨立委廖偉翔競選成員，且拿到的蔡辦交通費，竟比廖辦薪水還高，挨酸是另類「藍白合」。廖偉翔今（27日）對此回應，競選團隊是依法發薪，至於交通費部分，應該問蔡壁如團隊較清楚。

《鏡週刊》報導，蔡壁如疑作假帳，去年選立委時的政治獻金把團隊人事費拆成300多筆交通費為名，用於支付人事費用，其中一位是廖偉翔競選成員，拿到交通費3萬3000元，竟比月薪2萬元還高。

蔡壁如說，這些人都是地方打工仔，常在台中市區和海線往返發傳單、開宣傳車，相關指控是刻意造謠；選舉期間有許多志工來幫忙，她為了感謝他們，都用車馬費的名義支付給他們，並強調已諮詢會計師，一切合法合規，謝謝大家的關心。

廖偉翔則說，媒體所指的競選團隊成員，為競選期間雇用來協助團隊，該員就職前的崗位選擇，與就職後下班時間如何安排屬於個人自由，團隊不會多加干涉及規範。

廖偉翔強調，該員在工作期間表現認真，競選團隊依法合規發給薪資，所有帳目也公開透明可供檢驗，至於當時蔡壁如團隊與該員的合作關係，以及報帳方式，應該要問蔡壁如團隊較清楚。