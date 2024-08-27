人事費疑拆報交通費　蔡壁如曝「會計師稱合法」：支付志工車馬費

▲蔡壁如回應假帳風波。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議持續，創黨之母、現任台中市政府市政顧問蔡壁如27日也被爆出，疑以逾300筆「交通費」為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實，恐偽造文書、規避勞健保，可能使支領對象觸犯逃漏稅。對此，蔡壁如回應，選舉期間很多志工來幫忙，自己感謝對方，所以最大誠意就是用車馬費名義支付。

針對假帳風波燒到蔡壁如，蔡壁如27日上午於臉書發文表示，很感謝在選舉期間來幫忙的志工們，「抱歉了這次因為媒體的報導讓你們受累了」。

蔡壁如提及，在選舉期間，好多的志工們跑來幫忙，都是當地的年輕人、普通的上班族，也就是大家常常說的打工仔，甚至也有家庭主婦、護理師，「台中這麼大，他們從各個不同的地方趕過來，為的就是讓地方、讓家鄉生活環境變得更好」。

蔡壁如指出，自己感謝這些人，抱以尊敬的心，「每個人來，我用最大的誠意都是用車馬費的名義支付給他們，謝謝他們對我的支持，以及在選舉期間給予的所有建言」。

蔡壁如稱，只是無奈這次不曉得是數學不好？還是刻意或惡意栽贓，把特定志工的車馬費後面多加了個零，變成選舉帳務也有問題，而自己特別諮詢了會計師，一切合法合規，謝謝大家的關心。