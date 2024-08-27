接軌國際訪過星美英荷　盧秀燕：任內持續推動城市交流

▲才剛結束訪美行程的台中市長盧秀燕表示，任內還會繼續安排城市交流。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

上月才結束訪美行程的台中市長盧秀燕今(27)日主持市政會議，今日市政會議秘書處以「接軌國際－台中市城市外交及國際交流推動情形」為題進行專案報告。盧秀燕在會議中表示，她非常重視城市國際化，不只市府在推動，民間也積極進行中，透過共同努力，讓世界看見台中，「讓台中躍上國際舞台與國際接軌非常地重要！」

盧秀燕表示，她就任兩任市長以來，共出訪過4次，首次為疫情前一日來回至香港參加世界農產品展銷會；第二次為出訪英國與荷蘭，由於台中市積極推動淨零減碳及肉品市場轉型，因此至空氣改革成績卓越的歐洲取經，並參考荷蘭畜牧業、肉品的處理方式；而後受疫情影響，直到今年再次出訪新加坡和美國。

盧秀燕指出，為推動城市交流，市府也會安排出訪行程，不僅限於市長層級，各層級都會百花齊放，包括市府一層或各個局處會，甚至區公所都在積極推動國際城市交流；此外，各級學校也以體育、文化、藝術、科學等項目進行與外國學校互訪或交流。另外，民間各行各業也都與國外進行各式各樣的往來合作，「讓台中走出去，讓世界看見台中」。

盧秀燕強調，一般地方政府組織編制中，敦聘專業的外交官擔任市府專任官員實屬罕見，在她任內的市府團隊一定會有一位副市長是外交官出身，包含前副市長令狐榮達，及現任副市長黃國榮，皆曾為資深傑出的外交官，負責擘畫與執行城市外交及國際化。

▲秘書處長謝佳蓁表示，今年截至8月8日止，共計接待來自12個國家40個團體251人次交流。（圖／記者游瓊華翻攝）



秘書處長謝佳蓁表示，台中的市政建設備受矚目，疫情和緩後有大量的外賓密集來訪，去年秘書處接待共計74團1777人次，今年截至8月8日止，共計接待來自12個國家40個團體251人次進行教育、文化、觀光等多面向交流，市府積極行銷在地文化，尋求合作機會，增加國際對台中的了解；台中是知名的美食之都，除百年的糕餅茶飲文化，也是各種美食的聚集發源地，市府充分運用這項優勢，用在地美食和全世界交朋友，成為台中市拓展城市外交的最佳名片。