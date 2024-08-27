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睡覺流口水要小心！醫「不只是太累」曝4大警訊：恐腦中風

▲▼床,床邊,睡覺,趴睡。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲睡覺流口水可能是身體正在發出健康警訊。（圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

不少人都有睡覺睡到流口水的經驗，胸腔暨重症專科醫師黃軒提到，如果你的睡姿正確，並且沒有太累，但還是發現自己莫名其妙一直流口水，這時要小心4個問題。

醫師黃軒在粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》表示，趴睡和側睡會壓迫到耳根附近的腮腺（負責分泌唾液的腺體），這會使唾液分泌大量增加，再加上你的臉頰被緊緊壓著，這樣你就不容易進行吞咽動作，口水不容易清理，當你睡得嘴巴開開時，當然口水就容易流出來了。

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此外，太累了也會一直流口水，黃軒指出，有時候，你過度疲勞會影響神經系統的正常功能，當你太累時，更容易進入深度睡眠階段，在這個階段，你整個人都很放鬆，控制唾液吞咽的面部和喉嚨神經肌肉也處於完全放鬆的狀態，因此你的口水不太受控制，容易流出來了。

黃軒說，如果你的睡姿正確，並且沒有太累，但還是發現自己莫名其妙一直流口水，這時要小心4個問題：

1.口腔衛生問題

當你口腔有潰瘍，牙齦發炎，或你戴著牙套、剛戴上活動假牙，這些都會刺激口腔，導致口水分泌增多。

2.上呼吸道問題

當你常常有鼻炎、鼻竇炎、咽喉炎，這些都容易使你的鼻腔和咽喉不通，你就會容易常常打開嘴巴呼吸，尤其是睡覺的時候。那些打鼾的人，常常醒來時枕頭都是口水的痕跡，大家有注意到嗎？只要上呼吸道阻塞，你就會張大嘴巴呼吸，口水就會容易外流。

3.腦神經問題

一些腦神經疾病，例如腦中風、巴金森氏症，這些會影響臉部肌肉的協調，舌咽動作失調，會導致口水到處流。

4.胃食道逆流

那些有食道癌、食道潰瘍、胃潰瘍及火燒心的病人，在睡夢中也會過度刺激口腔，導致口水分泌過多，不過上述這些問題，除了在睡覺時容易流口水，還會伴隨其他主要疾病的症狀，例如，如果是巴金森氏症，他們除了睡覺流了一堆口水在枕頭，平常還會有手抖、行動不便等症狀。

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