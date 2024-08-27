四海遊龍為何「被八方雲集打趴」？網曝致命關鍵：先輸一半

▲台灣2大鍋貼專賣店八方雲集、四海遊龍各自擁有愛好者。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

台灣兩大鍋貼專賣店八方雲集、四海遊龍，一直都被民眾拿來相互比較，也各自擁有忠實的愛好者，不過就有網友好奇，曾經並駕齊驅的2大水餃名店，為何最終四海遊龍會敗給八方雲集，貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在PTT以「四海遊龍怎麼輸八方雲集的」為題發文，表示八方雲集和四海遊龍當年剛投入市場時，2家打得難捨難分，並列台灣鍋貼界龍頭，只是如今八方雲集卻獨佔龍頭寶座，讓他忍不住好奇問「後來四海遊龍整個被屌打，是為什麼？」

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貼文一出，網友紛紛留言回覆，「四海是自己搞死自己，不然比較好吃」、「N年前，四海有夠髒的，自己收餐盤但店員都不清」、「四海又舊又破」、「店面破舊髒，先輸一半。」

也有網友認為，單就食物的美味程度，還是四海遊龍勝出，「四海剛煎好比八方好吃」、「其實我比較愛吃四海遊龍」、「四海煎得好吃，八方豬騷味超重」、「四海比較好吃，但是八方砸大錢裝潢看起來乾淨明亮舒服。」不過有人則指出，八方雲集的品質相對穩定，因此較受消費者青睞。

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