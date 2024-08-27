鬼門關倒數！「4生肖」財運飆升　命理師鐵口：一路旺到中秋節

▲4生肖將在鬼門關後，財運直接起飛。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月即將進入尾聲，這也代表著鬼門關的時間也即將來臨，時間就落在9月2日晚上11點。清水孟國際塔羅小孟老師表示，在鬼門關、進入到農曆八月後，有4個生肖財運旺盛，會「一路發到中秋」。而這四個生肖分別是猴、牛、雞、兔。

第四名：猴

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屬猴的人，在鬼門關之後會想要用不同的方式來增加財運，可以考慮一些理財商品來提升自己的金錢資源，建議每個月固定投入。

第三名：牛

屬牛的朋友，只要你在職場上努力付出，都能得到相應的回報，你可以一步一腳印地用自己的方式賺錢。如果你的工作與業績掛鉤，業績將會蒸蒸日上。

第二名：雞

屬雞的人，在鬼門關之後貴人運和財運非常好，可能會有意外之財或賺錢的機會。如果你有另外一半，對方將是你最得力的助手，可以和另一半聯手賺錢。

第一名：兔

屬兔的人在鬼門關後偏財運很好，這股運勢可以一路延續到中秋節，親朋好友可能會介紹不錯的賺錢門路或投資方案，這些機會你一定要好好把握。

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