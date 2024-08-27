午休3小時！他拿「三色豆」做彈珠台　網全笑了：你的便當比較好玩

▲原PO用三色豆做彈珠台玩，以來打發時間。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

「三色豆」是被公認最討厭出現的菜色，不過就有民眾便突發奇想，因為午休時間太長，竟把三色豆拿來玩遊戲打發，畫面曝光引發熱烈迴響。

原PO在《Threads》貼出影片，寫下：「三色豆再現！」並附註午休時間有3小時。從畫面可以看到他將玉米和紅蘿蔔分別排好，接著用筷子推一顆三色豆，宛如小朋友常玩的彈珠台，但因為力道沒控制好，豆子直接飛出去。

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影片一出，掀起一番討論，網友紛紛留言：「好可怕的便當菜色」、「可惡！為什麼你買便當還贈送彈珠台」、「還沒吃飽就太閒，但為什麼你的便當看起來比較好玩」、「不要玩便當」、「看來老闆給的午休時間太長了」、「別人的便當總是不會讓我失望」、「從此之後，三色豆大賣」。

據了解，三色豆是由紅蘿蔔、青豆仁、玉米組成的食材，是經常出現在便當的菜色，多數民眾卻不太喜歡，但其實營養價值很高。

營養師黃佳進指出，三色豆富含膳食纖維、維生素及葉黃素等營養，紅蘿蔔可保護黏膜健康、幫助減肥及降低心臟病風險，還能調解血糖和血壓；青豆仁因富含膳食纖維及高生理價蛋白質，可以幫助腸道健康、補充蛋白質及有利尿的功能；玉米則能保護視力、預防心血管疾病以及減少體內的自由基作用，降低癌症與心臟病的風險。

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