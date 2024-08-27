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一堆人用錯！保鮮膜別包「3種食物」　專家示警：小心吃下塑毒

。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

▲保鮮膜別用於包覆過熱、酸性及高油脂的食物，容易溶出塑化劑。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

保鮮膜是許多家庭必備的消耗品，用來阻絕空氣中的水氣或細菌，延緩食物變質。不過，只要用了保鮮膜就可以安心嗎？台大毒理學研究所陳佳煌博士指出，使用保鮮膜時，要避免包裹「3類食物」，免得熔出塑化劑，反而危害健康。

台大毒理學研究所陳佳煌博士在健康談話性節目《奕起聊健康》中提到，市面常見的保鮮膜，大致可以分為PE、PVC、 PVDC，及較耐高溫的PMP四大類。其中PVC、PVDC的延展性佳，但裡面可能添加塑化劑，使用這2種保鮮膜要特別注意，建議民眾不要用於包覆「高溫、酸性、高油脂」的食品，可能熔出塑化劑。

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所謂高溫，指的是避免保鮮膜長期接觸溫度大於80度的熱食。酸性，則指避免直接接觸含有番茄醬、醋這樣的酸性調味料，免得塑膠單體產生分解。高油脂則指，保鮮膜應避免與過油食物裝在一起，以減少塑膠單體的溶解。

陳佳煌進一步提到，從2023年7月開始，已規定台灣禁用含PVC材質的包材，停止製造與輸入，但在2023年7月前製造的PVC保鮮膜，則不受規範，所以民眾購買前，可參考製造日期，還有仔細看保鮮膜的材質，使用上才較安全，另外建議盛裝食物的容器，最好挑選玻璃或陶瓷材質。

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