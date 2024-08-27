二手店買包發現平安符！店家「這樣回」讓她超傻眼：列黑名單

▲原PO在二手店買包發現裡面有平安符。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近年來，日本二手名牌店在台灣各地開店，不少人也喜歡去撿便宜。近日就有一名網友表示，她在二手名牌包店買了一個名牌背包，在夾層發現平安符，讓她看了傻眼，聯絡店家得到的回應讓她把該店列黑名單。貼文也釣出另一位苦主說，「我之前買褲子口袋裡還有前主人的身分證。」

原PO在Threads發文，表示她在「在2nd STREET網路商店購買後背包，竟然在包包夾層發現原主人的平安符。」原PO在留言區補充，她有打電話給店家。店家說，都有檢查每個夾層，如果覺得很可怕可以直接丟，寄回來要自付運費。

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原PO指出，「這樣的回覆真的是刷新我的三觀，把問題指向原主人，電話裡一直撇清不是她們店的問題。」最後原PO說，「與店長討論後決定把符寄還給店家，運費的部分由店家負責。此店已成為黑名單。」

此文曝光後，不少人紛紛留言「我有試過在他家買的背包喔，夾層發現原主人的護照、銀行卡和健保卡」、「他們的東西都沒有清潔過嗎」、「我之前買褲子口袋裡還有前主人的身分證」、「建議不要亂丟哦，寄回或帶去廟裡化掉」、「之前還有買到西裝外套口袋裡面有，真的是日本人買當地麥當勞的收據明細，大概是200X年的」。

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