驚人！民雄「大士爺祭」人潮多到擠不出來　一晚垃圾7.2公噸

▲「民雄大士爺祭」第一晚，公所統計的垃圾量就達7.2公噸。（圖／翻攝自臉書社團「民雄大小事」）

圖文／CTWANT

嘉義縣近日舉辦一年一度的「民雄大士爺祭」，吸引了大量人潮，街道兩旁也擠滿了各式小吃攤，甚至有人形容比過年還要熱鬧。然而這也造成許多垃圾桶爆滿，僅僅第一晚，公所統計的垃圾量就達7.2公噸，清潔人員忙碌至凌晨兩點才得以休息。

根據《民雄大士爺廟》網站說明，「民雄大士爺祭」是全台知名普渡祭典，每年為期三天，是嘉義縣的年度宗教盛事，更和基隆中元祭、屏東恆春搶孤及宜蘭頭城搶孤，並列為台灣農曆七月裡最重要的四大祭典。每年農曆7月21日至23日，大士爺廟方製紙糊「大士爺」神像，供奉在正殿讓民眾膜拜，同時建法會壇連續三天誦梁皇寶懺，超渡魂野鬼。

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今年的嘉義「民雄大士爺祭」也自24日起，一連三天舉行，吸引大量人潮湧入當地廟宇及周邊市集，台鐵也為此加開班次。據統計，24日民雄車站湧進上萬人次，周圍販賣食物和飲料的攤販也因此生意興隆，然而許多民眾邊走邊吃，原先規劃的垃圾桶紛紛爆滿，垃圾堆得越來越高，甚至還有民眾拍照留念。

▲大士爺文化祭第一天人潮就擠爆了。（圖／翻攝路上觀察學院）

不少民眾也將照片PO上臉書社團「路上觀察學院」，許多網友紛紛留言表示，「這比墾丁大街還要恐怖」、「剛逛完⋯差點擠不出來」、「民雄小過年，不，是大過年，因為過年還沒這麼熱鬧」、「昨天晚上11點去，想說去了應該收一半了，會有停車位，結果還是滿滿滿」、「誰說景氣不好的，有錢人還是很多，一堆留在台灣旅遊的啊」。

據民雄鄉公所清潔隊統計，僅在24日第一晚，民雄鄉公所就清理了7.2噸垃圾，回收品更達400多公斤，清潔人員幾乎忙到凌晨兩點多才得以休息，因此公所也呼籲民眾，應配合做好垃圾分類，以減輕清潔負擔。

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