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第一次養狗「適合養柴犬嗎？」　網曝真實狀況：不要越級打怪

▲柴犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲養狗新手適合養什麼狗狗？圖與本文無關。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

柴犬實在太可愛，是受到許多人喜愛的狗狗。近日就有網友發文拋問，大家覺得柴犬適合養狗新手嗎？只是貼文一出，大票網友都直搖頭，紛紛表示「換毛季真的很可怕，真的颱風天也要遛狗，大部分的只在外面大便」、「個性很倔強」、「柴犬感覺是一種進階狗（望向颱風天風雨無阻的柴柴們）」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「柴犬適合養狗新手嗎」為標題發文，提到他日前在超市外面，看到柴犬正在等購物的主人，看起來又乖又可愛，而且不怕生，柴犬會適合第一次養狗的人嗎？

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貼文曝光後，網友紛紛點出不適合的原因，「我有養柴，千萬別養柴，柴難教，因為咬主人，被丟掉一堆；只在外面大小便，颱風天你也要帶出去大小便；一年四季都掉毛，家裡全都狗毛」、「狗很可愛，但沒辦法每天早晚帶出去散步就別養，而且耗時費錢」、「柴犬長得可愛也真的很機X，而且大部分都不親狗，出門要很注意、很小心，新手不要越級打怪」、「你能接受颱風天大風大雨還一定要帶出門遛狗就可以養」。

還有網友建議，「最適合都市新手的就小型陪伴犬，鄉下新手就土狗，超聰明、健康、好養」、「這種狗愛跟你唱反調的怪胎真的很多，新手建議你養個性比較溫馴、適合當療癒犬的那種」、「新手不適合養柴犬，推薦米克斯」、「米克斯最適合新手，適應能力強、聽話、好教」。

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