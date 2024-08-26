去日本幫同事代購…回娘家1天「全被小姑搬光」　她崩潰：錢都收了



▲婆媳相處已經令人頭痛，若再加上小姑來攪局，肯定是一場惡夢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

婆媳相處已經令人頭痛，若再加上小姑來攪局，肯定是一場惡夢。1名女網友抱怨，自己最近去日本旅遊，回來買了很多伴手禮，結果才回娘家1天慶祝父親節，回來東西幾乎被搬光，完全沒有問過她，氣得痛罵「不是自己的東西不要動很難嗎？兩個小姑是蝗蟲嗎？有些東西都是同事托買的，我錢都拿了明天上班要我怎麼交代？」

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，「前天從日本回來買了很多伴手禮，結果回娘家一天慶祝父親節，回來就快被搬光了，沒有問過我！沒有問過我！沒有問過我！婆婆還說是我自己沒收好要放客廳怪誰？對！沒拿進房間藏好是我的錯，但不是自己的東西不要動很難嗎？」

女網友氣得痛罵，「兩個小姑是蝗蟲嗎？有些東西都是同事托買的，我錢都拿了，明天上班要我怎麼交代？」貼文曝光後，網友紛紛留言「放在外面基本上就要有被瓜分的心理準備，除非妳貼封條；不過你老公家人也很沒禮貌，都不會問一下」、「要給家人吃的、代買的，一律收起來、分開放就不會有這問題」。

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另外，也有人建議「如果是我，我會讓先生直接打給小姑，說明這是同事要的，已經收錢 麻煩送回來！再加句，雖然沒拿進房間是我的錯，但要拿東西前問一下很難嗎？」、「這次不硬起來，下次還是一樣」、「告知妳老公一下吧！別搞到兩個人為這事吵架，甚至離婚」、「恭喜可以搬出去住了」。

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