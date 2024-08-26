46歲想做試管！她「70歲才能退休」猶豫了　網勸：會被叫阿公阿嬤

▲一名46歲女網友萌生做試管生小孩的想法。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代人有晚婚、晚生趨勢，但隨著年齡增長，想要成功懷孕、生產，相較比較困難。就有一名人妻透露，扣掉年紀，和老公的育兒條件都算不錯，不過猶豫的點在於，可能要工作到70歲才能夠退休，而且也不知道生出來的小孩的個性和健康程度。

原PO在Dcard以「46歲還要再做試管嗎」為題發文，表示自己年薪150萬左右，老公小她9歲，原生家庭富裕，2人都是公務人員，社會地位不錯，家裡也都有房子，身體健康都正常，就算有狀況也有足夠的保險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，其實扣掉年紀，和老公算是對小孩出生不錯的選擇，高收入、高社會地位，也都受過良好教育，沒有什麼「養兒防老」或是孝道綁架的問題。

她坦言，自己猶豫的點在於，如果要生的話，扣掉懷孕的那一年，可能要工作到70歲才能夠退休，而且也不知道生出來的小孩的個性和健康程度，因為自己的身體已經算是超高齡產婦了，因此想詢問網友們的意見，如果是妳的話，「46歲還會想要做試管生一個小孩嗎？」

貼文一出引此網友熱議，不少人勸原PO別生了負擔太大，「高齡風險很大，也很怕錢砸了是一場空，寧可養寵物或是兩人世界」、「46歲也太辛苦，完全不會想要有小孩」、「如果我生下來的時候，爸媽年紀那麼大，其實也很尷尬，送到學校爸媽被叫阿公阿嬤的機率很高」、「46歲生太ㄍ一ㄥ了，體力也是一大考量，寶寶剛出生時是最累的時候，半夜很常要起來」。

也有網友以自身經驗提出「4點」難題，勸原PO好好考慮，「1、妳已經高齡，妳體力不見得跟得上。2、高齡試管成功率也不高。3、妳老公對於生子育兒與妳無高度共識。4、你們家庭收入很難支撐以上幾點，如果妳還年輕，那妳拚一點可能可以過關，但目前妳已經無此優勢，年紀大要花錢的部分就多…除非妳有強大的後援」。

延伸閱讀

▸ 婆婆資助百萬買房…生病住院自責「拖累媳婦」 婆媳正能量互動感動網

▸ 他交友軟體認識妹…約會她超主動怕被騙 一票人大讚：不知自己帥

▸ 他喝芝麻凍飲卻「咬到爆漿小蟑螂」！鶴茶樓急道歉聲明 衛生局將上門稽查