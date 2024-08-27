冰島冰洞突崩塌！觀光團4遊客被落冰擊中　1死1傷2失蹤

▲遊客在Breidamerkurjokull冰川上探索冰洞。（示意圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

冰島東南部的冰川於25日下午3時發生意外，一團來自多個國家的25名遊客當時正在探索冰洞，豈料冰洞突發生崩塌，4人被落冰擊中，其中1人當場死亡，另1人被直升機送往醫院，2人失蹤。

綜合外媒報導，當地警方表示，事發於25日下午約3時，一團來自多個國家的25名遊客在導遊的陪同下，正在Breidamerkurjokull冰川探索冰洞，不料冰洞突發生崩塌，當冰牆倒塌時，人們正站在洞口之間的峽谷中，4人被落冰擊中，其中1人當場死亡，1人被直升機送往醫院，沒有生命危險，另外2人仍下落不明。

警方表示，當天有200人參與救援行動，而負責這些旅行的業者都是經驗豐富的登山嚮導，「運氣不好總是有可能的，我相信這些人會評估情況，像是什麼時候去安全或不安全」。由於地形崎嶇，將救援設備和人員運送到冰川上非常困難，救援人員必須使用鏈鋸切開冰層。

冰洞是冰島遊客的熱門目的地，旅行社為遊客提供「探索冰川內部」的機會。位於北極圈南緣的冰島，冰川覆蓋了約11%的領土，最大的是瓦特納冰川，佔地7900平方公里。

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