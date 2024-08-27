　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女吃「冰鎮西瓜」昏迷送ICU搶救　「冰箱殺手」-20度還可存活一年

▲大陸一名女子吃了冰鎮西瓜後感染李斯特菌，家屬急送醫院救治。（圖／翻攝潮新聞）

▲大陸一名女子吃了冰鎮西瓜後感染李斯特菌，家屬急送醫院救治。（圖／翻攝潮新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名60多歲的岑女士（化名）近日吃了放置多天的「冰鎮西瓜」後，出現高燒不退的現象，還逐漸陷入昏迷，最終被家人送去急診，進入ICU搶救。經醫生檢查發現，岑女士顱內被李斯特菌「攻陷」，導致腦膿腫，這才明白，岑女士發病前一周吃了幾塊在冰箱裡放置數天的西瓜，不久便出現一系列嚴重症狀。

▲▼李斯特菌(listeriosis)在南非造成180死亡。（圖／路透社）

▲李斯特菌（listeriosis）。（圖／路透社）

《極目新聞》報導，岑女士患有糖尿病等慢性病，平時身體狀況還可以。但是，她莫名其妙發起高燒，體溫最高超過了40度，之後出現了眩暈和行走不穩的情況。一開始，岑女士以為自己是普通的感冒發燒。然而病情很快發展，家人將她送到附近的醫院，但病情危重，她又被轉至浙江省人民醫院。

當家人把岑女士送進醫院時，她正發著高燒、眼球活動障礙、面癱，處於昏迷狀態。該院蔡曉峰醫生分析，西瓜入肚後，李斯特菌經由患者胃腸道的黏膜進入淋巴結，透過血液進入到中樞神經，「通常情況下單增李斯特菌性中樞神經系統感染表現為腦膜炎，出現腦膿腫比較少見。」

▲▼ 營養師曝「正確使用冰箱」4大關鍵。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲李斯特菌等嗜冷菌被稱為「冰箱殺手」。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

一般而言，冷藏、冷凍環境雖然不利於細菌生長，但被稱為「冰箱殺手」的嗜冷菌，如李斯特菌等，是能在有氧和無氧環境下都能生存的細菌，攝氏70度高溫下，5分鐘才能被殺滅，在-20℃的低溫中也可存活1年。

至於家用冰箱的冷藏溫度通常在攝氏3至10度間，冷凍溫度在攝氏零下4度至零下24度，因此，李斯特菌經常潛伏於冰箱的食物中，往往難以察覺。

公開資訊顯示，李斯特菌主要以食物為傳染媒介，像肉類、蛋類、禽類、海產品、乳製品、蔬菜等都可能成為李斯特菌的感染源。人們通常在感染後3至7天出現症狀，健康成人或出現輕微類似流感症狀，易感者則有突然發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、敗血症、腦膜炎或腦膿腫等病症。

ET快訊
獨／台中9月嬰今解剖　母崩潰大哭：還沒聽見一聲媽媽
快訊／CO2外洩19歲男不治　38歲男昏迷將器捐
木關刀插入！銅錢塞口殺嫩妻　她半裸慘死
頭城搶孤7隊抗議退賽！　全遭除名
結婚18年罕提「連先生」！他脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜
新天鵝堡「拍網美照」　體操女神墜80公尺身亡
快訊／藍委辦公室突遭搜索！
藏壽司「不硬撐吃一堆」竟直接抽扭蛋！他手殘神展開　前員工證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

沙漠變水鄉！新疆塔克拉瑪干沙漠遇「洪水」　車在積水中行駛

陸女吃「冰鎮西瓜」昏迷送ICU搶救　「冰箱殺手」-20度還可存活一年

拼多多Q2營收低於預期　股價崩28%

陸中小學新教材全面推進「習思想」　加強國安教育

陸中央定調「支持教師積極管教學生」　污辱誹謗老師「追究刑責」

《黑神話：悟空》無法登錄！　Steam一夜遭「28萬次攻擊」

蔣家第四代蔣友青「高調現身大陸」！情緒激動喊：兩岸應該一家親

上6休3上3休2上5休1上2休7再上5休1！　陸中秋國慶連五週調休

全家六口殉難於此！陸古鎮石板路鋪墓碑　官方急更換保存　

加拿大對中國電動車徵100%關稅　陸使館斥：完全損人不利己

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

沙漠變水鄉！新疆塔克拉瑪干沙漠遇「洪水」　車在積水中行駛

陸女吃「冰鎮西瓜」昏迷送ICU搶救　「冰箱殺手」-20度還可存活一年

拼多多Q2營收低於預期　股價崩28%

陸中小學新教材全面推進「習思想」　加強國安教育

陸中央定調「支持教師積極管教學生」　污辱誹謗老師「追究刑責」

《黑神話：悟空》無法登錄！　Steam一夜遭「28萬次攻擊」

蔣家第四代蔣友青「高調現身大陸」！情緒激動喊：兩岸應該一家親

上6休3上3休2上5休1上2休7再上5休1！　陸中秋國慶連五週調休

全家六口殉難於此！陸古鎮石板路鋪墓碑　官方急更換保存　

加拿大對中國電動車徵100%關稅　陸使館斥：完全損人不利己

抽中拚賺5萬！5檔抽籤股本周申購　巨有科技價差最大

新光金股民看過來！中信金搶親遞件首交易　換股價互有消長

保險公司3高層套招「偽造假體檢報告」A佣金　保戶作證拆穿謊言

獨／台中9月嬰遭生父打死今解剖！母淚崩：還沒聽見一聲媽媽

正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

快訊／海龍風電CO2外洩陷已奪1命　38歲男重度昏迷將器捐

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

台積電跌8元收942　台股小跌55點來到22185點

肚子痛到無法走！他慘罹「小腸癌」　醫示警6徵兆：多數已晚期

周天成「咳出血痰」檢查狀況曝　需休養1周喊話期待台北賽

大陸熱門新聞

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

蔣家第四代蔣友青現身大陸：賴清德是省長

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

真烏龜！全紅嬋賣力擦龜殼…網笑：是真愛

用「中國台北」宣傳演唱會！王以太禁入境

女童飛機上哭鬧　被陌生人抓進廁所教訓

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

《黑神話》無法登錄！Steam一夜遭28萬次攻擊

恐難返奧運？孫楊賽後吐心聲：坦然放下

全家六口殉難於此！陸古鎮石板路鋪墓碑 官方急更換保存

上海鼎泰豐發聲：蘇州、無錫等18間門市正常營運

上6休3上3休2上5休1上2休7再上5休1！ 陸中秋國慶連五週調休

揭秘！北京鼎泰豐為何退出陸華北市場

外送員被初戀南京全智賢榨乾！傻打賞200多萬

更多熱門

相關新聞

一天中最好的5個補水時間點

一天中最好的5個補水時間點

許多人都知道喝水對身體有好處，雖然水也不能喝過量，但通常水喝過少比水喝過多的機率要來的大多了，很多人一忙就忘了補充水分，只要定時補充養成習慣，水分不但能加速代謝排出廢物，還能抑制食慾，避免吃過量，醫師建議一天最好補充水分的5個時機，能讓你減少卡路里的攝取。

曼谷恐怖連環中毒！1人慘死7失明

曼谷恐怖連環中毒！1人慘死7失明

15位醫師離島義診！300民眾湧入金門醫院

15位醫師離島義診！300民眾湧入金門醫院

8月最後一周「最強運生肖」曝光　屬豬財運旺、屬虎凡事小心

8月最後一周「最強運生肖」曝光　屬豬財運旺、屬虎凡事小心

18歲格鬥選手訓練中倒地猝死　疑能量飲釀禍

18歲格鬥選手訓練中倒地猝死　疑能量飲釀禍

關鍵字：

李斯特菌冰西瓜冷藏冷凍冰箱健康病菌細菌腦膜炎

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面