陸女吃「冰鎮西瓜」昏迷送ICU搶救　「冰箱殺手」-20度還可存活一年

▲大陸一名女子吃了冰鎮西瓜後感染李斯特菌，家屬急送醫院救治。（圖／翻攝潮新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名60多歲的岑女士（化名）近日吃了放置多天的「冰鎮西瓜」後，出現高燒不退的現象，還逐漸陷入昏迷，最終被家人送去急診，進入ICU搶救。經醫生檢查發現，岑女士顱內被李斯特菌「攻陷」，導致腦膿腫，這才明白，岑女士發病前一周吃了幾塊在冰箱裡放置數天的西瓜，不久便出現一系列嚴重症狀。

▲李斯特菌（listeriosis）。（圖／路透社）

《極目新聞》報導，岑女士患有糖尿病等慢性病，平時身體狀況還可以。但是，她莫名其妙發起高燒，體溫最高超過了40度，之後出現了眩暈和行走不穩的情況。一開始，岑女士以為自己是普通的感冒發燒。然而病情很快發展，家人將她送到附近的醫院，但病情危重，她又被轉至浙江省人民醫院。

當家人把岑女士送進醫院時，她正發著高燒、眼球活動障礙、面癱，處於昏迷狀態。該院蔡曉峰醫生分析，西瓜入肚後，李斯特菌經由患者胃腸道的黏膜進入淋巴結，透過血液進入到中樞神經，「通常情況下單增李斯特菌性中樞神經系統感染表現為腦膜炎，出現腦膿腫比較少見。」

▲李斯特菌等嗜冷菌被稱為「冰箱殺手」。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

一般而言，冷藏、冷凍環境雖然不利於細菌生長，但被稱為「冰箱殺手」的嗜冷菌，如李斯特菌等，是能在有氧和無氧環境下都能生存的細菌，攝氏70度高溫下，5分鐘才能被殺滅，在-20℃的低溫中也可存活1年。

至於家用冰箱的冷藏溫度通常在攝氏3至10度間，冷凍溫度在攝氏零下4度至零下24度，因此，李斯特菌經常潛伏於冰箱的食物中，往往難以察覺。

公開資訊顯示，李斯特菌主要以食物為傳染媒介，像肉類、蛋類、禽類、海產品、乳製品、蔬菜等都可能成為李斯特菌的感染源。人們通常在感染後3至7天出現症狀，健康成人或出現輕微類似流感症狀，易感者則有突然發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、敗血症、腦膜炎或腦膿腫等病症。