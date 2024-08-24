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18歲格鬥選手猝死！疑能量飲釀禍　女友慟：他是我見過最健康的人

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 多蘭昏倒10天後過世。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州18歲綜合格鬥選手多蘭（Zach Doran）平時身體健康，今年3月卻在訓練中突然昏倒，儘管CPR過程中曾兩度甦醒，搶救10天後仍宣告不治。家屬指出，很可能是他每次運動前必喝的能量飲料釀成悲劇。

根據《每日郵報》，多蘭身高185公分，體重85公斤，擔任綜合格鬥選手已有2年，也是大學美式足球隊隊長，沒有任何潛在健康問題，今年3月3日在健身房練習到一半卻突然心臟驟停倒下。

父親傑森（Jason）說明，多蘭當時正在對練，到第7或第8輪時突然倒地，「他們還以為他被踢中胸部，或被擊中頭部」，但影片中他看起來就像「累了，然後就倒下了」。

多蘭緊急送醫後進入人工昏迷狀態，10天後父母做出艱難決定，「我們知道是時候讓他離開了，我們知道他的戰鬥已經結束」，關閉呼吸器的17分鐘後，多蘭在家人陪伴之下去世。

他的死因仍有待法醫報告，但女友吉爾莫（Libby Gilmore）認為，男友猝逝很可能和能量飲料有關。多蘭每次上健身房或格鬥訓練前都會喝能量飲料和Pre Workout運動前能量補給品，而兩者都含有大量咖啡因。

成人每天咖啡因上限為400毫克，但部分能量飲料含量超過500毫克。儘管多蘭確切死因尚未出爐，吉爾莫仍希望大眾了解潛在風險，「他是我這輩子見過最健康的人」，「我想做的是告訴大眾這些飲料和成分的害處，不能掉以輕心」。

另一方面，奧克拉荷馬州法規未要求私人健身房安裝自動體外去顫器（AED），而多蘭的父親走遍各家健身房和體育設施，希望推動立法，避免更多悲劇發生，「他在CPR過程中醒來2次，當時如果現場有一台AED，也許就能有所幫助」，儘管多蘭已經不在，「只要能挽救一條生命，那就值得了。」

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