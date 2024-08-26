曼谷恐怖連環中毒！1人慘死　7人失明...多位受害者急性腎衰竭

▲泰國曼谷近日發生嚴重假酒中毒事件，導致21人身體不適送醫，其中1人死亡、1人傷重、7人失明，另有多名患者接受洗腎治療。（圖／翻攝自臉書）



圖文／CTWANT

泰國曼谷近日發生嚴重假酒中毒事件，導致21人身體不適送醫，其中1人死亡、1人傷重，目前警方已立即查扣該款有毒酒精飲料，並全力追查假酒的來源。

綜合《普吉島公報》、《新新聞報》等泰媒報導，曼谷民武里縣（Min Buri）自8月22日以來陸續發生中毒事件，多達21人出現視力模糊、呼吸困難、心臟驟停等「代謝性酸中毒」（metabolic acidosis）症狀，經查發現患者均飲用某款「無牌售賣」的酒類飲品，而裡面竟被不肖業者摻雜工業用酒精「甲醇」（Methanol），才導致這起集體假酒中毒案件。

泰國公共衛生部證實，目前醫院已累計收治多達21名中毒患者，其中1人不治身亡、1人昏迷命危、7人失明，另有多名患者因急性腎衰竭正接受血液透析治療，未來恐面臨終身洗腎。

對此，當地政府也發布警示，呼籲有飲用酒精、藥草酒等民眾，若出現呼吸急促、疲勞、頭暈、視力模糊或嘔吐等症狀，應立即尋求醫療協助。

警方接獲通報後，立即前往製造偽酒的上游工廠進行搜查，並逮捕相關涉案人員，當場起獲大量甲醇，不過業者遭逮後竟辯稱，不知道製酒原料中含有甲醇，該案已全面展開調查。

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