15位醫師赴離島義診！300民眾湧入金門醫院　免費諮詢頭痛+失眠

▲台灣頭痛學會來金門義診。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

台灣頭痛學會邀請15位神經內科醫師組織義診團，以離島為主推廣頭痛衛教和義診活動，第一站於今(25)日上午來到金門醫院，原預約人數有150名民眾參與，不料反應熱烈，現場共湧入300位民眾義診，除了解決頭痛困擾，看診完成還可領取日式隔熱玻璃杯。

台灣頭痛學會自民國94年建立以來，一直深耕於頭痛醫學在台灣的發展，此次與商周良醫健康網攜手合作，舉辦頭痛衛教推廣暨義診活動，邀請超過15位神經內科醫師組織義診團，為期3年，服務範圍預計以離島為主，第一站來到金門。

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▲等待義診的民眾大排長龍。（圖／林名揚翻攝，下同）

金門亦是台灣頭痛學會理事長楊鈞百的故鄉（楊鈞百理事長的父親楊忠海曾任教金寧國中），期許能回饋故里，傳遞正確的衛教觀念給在地鄉親。除了頭痛頭暈，如果有睡眠障礙、記憶力衰退、失眠嗜睡、肢體無力、手腳麻木、神經痛等神經內科問題，也都歡迎民眾到現場詢問。

義診活動期間適逢金門縣政府舉辦「金門馬拉松系列│跑動金門Running Kinmen秘境探索追逐夕陽跑」，除了醫師將一同共襄盛舉參與5公里休閒組，亦歡迎參與的民眾，於活動期間來到台灣頭痛學會攤位並掃描QR code，追蹤良醫健康網並在指定貼文按讚，即可獲得健康小禮物。