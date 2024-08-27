周四變天全台有雨　專家示警：天氣最不穩定的一天

▲周四是本周天氣最不穩定的一天，午後各地可能都有短暫雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今（27日）指出，今日整體環境水氣有減少趨勢，午後熱對流雲系發展跟影響侷限在山區附近，預估全台高溫33至34度，周四水氣增，午後各地可能都有局部短暫雷陣雨，是本周天氣最不穩定的一天。

歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，台灣附近還是屬於比較低壓的區域，但天氣狀態比昨天穩定一點，上午各地晴到多雲，局部地區有零星短暫陣雨，雨勢及影響範圍比昨天縮小很多。午後熱對流雲系發展跟影響的位置比較侷限在山區附近，雨量不多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，今天全台高溫普遍都可達33至34度，局部內陸或是比較近山區、通風不佳的地區會有更高溫出現的機會。明天也是相似的天氣型態，晨間中南部降雨有稍微增多，不過水氣偏少，降雨量仍不多。

歐宗學指出，周四是本周天氣最不穩定的一天，由於水氣增多，西半部晨間都有局部短暫陣雨的機會，午後各地也都可能受到熱對流雲系發展影響，而有局部短暫陣雨或雷雨。

他說，周五開始水氣又會稍微減少，後續到周末期間都維持相似的天氣型態，歐宗學表示，西半部晨間有零星短暫陣雨機會，午後各地山區仍有熱對流雷陣雨，且有機會影響到近山平地區域，留意下午時段的天氣變化狀況。

珊珊颱風目前位在日本九州的南方海面，歐宗學指出，今晚到明天就會逐漸影響九州地區，一直到周末期間都會在日本上空活動。預估本周後續在南海及菲律賓東方海面，會再有熱帶擾動發展的機會，暫時不需要擔心對台灣帶來的影響。