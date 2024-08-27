水氣增「一圖看懂降雨趨勢」　明天3地高溫飆37度

▲今、明天天氣炎熱，北部、東北部及大台北容易出現37度高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續炎熱，中央氣象署指出，今（27日）到明天是未來一周水氣最乾，北部、東北部及大台北地區容易出現37度高溫，明晚水氣增加，北部開始下雨，到周四午後各地都可能出現午後雷陣雨，且有局部性大雨，周五降雨減少。

氣象署簡任技正伍婉華提到，中度颱風「珊珊」明天逐漸向日本九州接近，周三至周六影響日本天氣，前往日本的民眾要注意颱風動態。珊珊颱風對台灣沒影響，但向北移動過程中，會讓台灣附近的大氣環境調整，因此每天降雨情況不一樣。

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▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，今天到明天白天是未來一周水氣最少、最乾的時候，大部分地區可見陽光，僅山區午後有局部雷陣雨。明晚開始水氣增多，北部地區有短暫降雨機率，一直到周四隨著大氣環境變化，水氣增多。

她說，周四各地雲量變多，午後各地有短暫雷陣雨，且有局部性大雨。周五到下周一水氣逐漸減少，清晨到上午中南部有短暫降雨機率，午後西半部和東半部有些局部雷陣雨，周五、周六午後陣雨多一些，周日、下周一的午後陣雨稍微減少。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華指出，今、明天非常熱，尤其北部和東北部、大台北地區容易出現37度高溫，中南部35度，東半部及離島32至34度，明天會比今天來得熱。

她表示，周四到下周一還是熱，西半部34至35度左右，其他地區32至33度。氣象署持續發布高溫資訊，雙北、台東、屏東可能有36度以上高溫，明天高溫地區會比今天還要多。