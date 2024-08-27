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珊珊走超慢！　氣象廳預測：九州登陸後「急轉彎」貫穿日本

▲颱風珊珊移動速度超緩慢。（圖／日本氣象廳）

▲颱風珊珊移動速度超緩慢。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風珊珊正在日本南方海域持續增強，並往西邊緩慢移動，28日會帶著強大風雨靠近奄美地區。隨後，颱風的路徑將轉北，並持續以緩慢的速度接近西日本。根據氣象廳預測路徑，珊珊可能會在登陸日本後轉東，並「貫穿」整個日本，威力不容小覷。

根據氣象廳觀測，珊珊目前位於奄美市東邊約110公里（北緯28.8度，東京130.6度），以極度緩慢的速度往西北西方向移動，中心氣壓為950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。

東海地區可能在27日上午出現線狀雨帶，造成大雨災害的風險極高。珊珊27日凌晨5時位於奄美市東南東方向，以每小時10公里的速度向西北西移動。

根據氣象廳27日早上的颱風路徑預測，珊珊將27日至28日期間緩慢移動，並朝九州南部海域靠近，同時逐步增強。預計29日至30日之間從九州西南部登陸日本。珊珊登陸日本後，有可能橫跨九州西南部到東部，30日至31日期間繼續向四國中部移動，並在31日清晨進入近畿地區上空。

珊珊最後預計在8月31日至9月1日橫掃日本列島，影響近畿、中部、北陸和東北地區，貫穿整個日本。

此外，由於珊珊移動速度較慢，預計對日本帶來的大雨將持續到30日以後。奄美地區以及西日本和東日本的太平洋沿岸地區的累積降雨量可能會顯著增加。東海、近畿、中國、四國、九州及奄美地區的部分地區到30日清晨6時以前的累計降雨量有可能超過1300毫米。

氣象廳提醒，由於岐阜縣、靜岡縣、愛知縣及三重縣等東海地區27日上午可能出現線狀雨帶。

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