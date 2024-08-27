　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來10天雨區曝　賈新興：下周二起有熱帶擾動發展

▲▼中度颱風珊珊路徑潛勢預報。（圖／氣象署提供）

▲中颱「珊珊」路徑潛勢預報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱珊珊即將侵襲日本，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（27日）在臉書指出，赴日的朋友留意珊珊颱風對日本造成長時間大範圍的影響，下周二起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。

中央氣象署表示，目前珊珊颱風與其外圍環流正在影響琉球群島及其附近海域，並向西北轉北北西前進，預估本周將影響日本，計畫前往該地的民眾多留意颱風最新動態及航班資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來10天氣，賈新興表示，明天午後宜花東山區有零星短暫陣雨。周四，清晨至中午前，西半部有零星短暫雨，午後桃園以北、竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。

他說，周五，午後西半部及宜花東有局部短暫陣雨。周六，午後西半部有局部短暫陣雨。周日，午後苗栗以南及宜花有零星短暫陣雨。下周一，午後台中以南有零星短暫陣雨。

他表示，下周二，彰化至嘉義間有零星短暫陣雨，午後南投以南山區及高屏有零星短暫陣雨。下周三午後，嘉義以南及宜蘭有零星短暫陣雨。下周四午後，苗栗以北、中南部山區及宜蘭有零星短暫陣雨。

至於颱風發展趨勢，賈新興指出，觀察9月3日起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。28日至29日中太平洋附近有颱風移入西北太平洋區域。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，9月7日後，台中以北降雨有轉偏多的趨勢，並持續至9月底。9月上旬短暫有利颱風生成，9月中旬後半環境有利颱風生成，並持續至10月。

ET快訊
數十萬人危險了！上百飛彈「轟基輔水壩」　37億噸水恐淹城
酒醉外送員勒斃運將二審判13年半　他兩度鞠躬道歉
快訊／才收到死亡威脅　黃明志記者會倒數3小時突取消！
快訊／35人送醫5住院！新竹爆食物中毒　食材砧板全送檢
快訊／超馬好手林義傑一審遭判刑10月
東出昌大宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅
從未見過！　達比修有拒領薪水1.28億
快訊／「黑悟空概念股」續噴！　2大廠再攻漲停
快訊／大貨車吊臂沒收！扯落紅綠燈　桃園上班車流塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輔大鐵馬環台車隊到鹿港！校長領軍會董座校友共同種植茄苳樹

台灣高鐵加發「小夜班補助」　10／1起實施

藏壽司店員崩潰「一天超賣300盤」加班眼神死：上了12小時班

佳格「以愛灌溉」營養教育計畫　前進偏鄉助學童建立營養新觀念

周四變天全台有雨　專家示警：天氣最不穩定的一天

鶴茶樓晴光店暫停營業「8／25消費全退」　小強苦主：賠償未談妥

未來10天雨區曝　賈新興：下周二起有熱帶擾動發展

珊珊颱風「追著日本打」　鄭明典：強度稍受限但不弱

紙風車靈魂來了　美國仔李永豐為籌錢「和大嫂們都很好」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

輔大鐵馬環台車隊到鹿港！校長領軍會董座校友共同種植茄苳樹

台灣高鐵加發「小夜班補助」　10／1起實施

藏壽司店員崩潰「一天超賣300盤」加班眼神死：上了12小時班

佳格「以愛灌溉」營養教育計畫　前進偏鄉助學童建立營養新觀念

周四變天全台有雨　專家示警：天氣最不穩定的一天

鶴茶樓晴光店暫停營業「8／25消費全退」　小強苦主：賠償未談妥

未來10天雨區曝　賈新興：下周二起有熱帶擾動發展

珊珊颱風「追著日本打」　鄭明典：強度稍受限但不弱

紙風車靈魂來了　美國仔李永豐為籌錢「和大嫂們都很好」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

又來騙！18歲印度男瞎掰「讀心術」　台男險遭詐6千元

賈靜雯深夜帶小孩去公園！　49歲素顏狀態網驚呆：愈活愈少女

把握夏天尾巴！全台唯一高空透明泳池酒店4999起　4人入住免加價

暴雨來了！珊珊颱風將橫掃全日本　東海道新幹線一度停駛

馬辣「百香果」檢出禁用農藥！北市蔬果抽驗12件不合格

兒酒駕被吊照又喝茫撞傷人　母「幫買機車」要賠39萬

砸中大谷翔平左手噓聲四起　光芒左投引眾怒X帳號關閉

酒醉外送員勒斃運將二審仍判13年半　他兩度鞠躬道歉

鏡新聞民調／上任百天！　賴清德55.6%過半滿意、卓榮泰49.5%滿意

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

刺青男暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

虎航冬季促銷「單程799元起」！10點開搶　限時2天

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

更多熱門

相關新聞

周四變天全台有雨　專家示警：天氣最不穩定的一天

周四變天全台有雨　專家示警：天氣最不穩定的一天

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今（27日）指出，今日整體環境水氣有減少趨勢，午後熱對流雲系發展跟影響侷限在山區附近，預估全台高溫33至34度，周四水氣增，午後各地可能都有局部短暫雷陣雨，是本周天氣最不穩定的一天。

影／賴清德曝執政100天感想　為民主國家服務是一生榮幸

影／賴清德曝執政100天感想　為民主國家服務是一生榮幸

日防衛省：中國軍機首度侵入日本領空達2分鐘

日防衛省：中國軍機首度侵入日本領空達2分鐘

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

關鍵字：

颱風珊珊台灣日本氣象署

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面