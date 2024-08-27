未來10天雨區曝　賈新興：下周二起有熱帶擾動發展

▲中颱「珊珊」路徑潛勢預報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱珊珊即將侵襲日本，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（27日）在臉書指出，赴日的朋友留意珊珊颱風對日本造成長時間大範圍的影響，下周二起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。

中央氣象署表示，目前珊珊颱風與其外圍環流正在影響琉球群島及其附近海域，並向西北轉北北西前進，預估本周將影響日本，計畫前往該地的民眾多留意颱風最新動態及航班資訊。

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未來10天氣，賈新興表示，明天午後宜花東山區有零星短暫陣雨。周四，清晨至中午前，西半部有零星短暫雨，午後桃園以北、竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。

他說，周五，午後西半部及宜花東有局部短暫陣雨。周六，午後西半部有局部短暫陣雨。周日，午後苗栗以南及宜花有零星短暫陣雨。下周一，午後台中以南有零星短暫陣雨。

他表示，下周二，彰化至嘉義間有零星短暫陣雨，午後南投以南山區及高屏有零星短暫陣雨。下周三午後，嘉義以南及宜蘭有零星短暫陣雨。下周四午後，苗栗以北、中南部山區及宜蘭有零星短暫陣雨。

至於颱風發展趨勢，賈新興指出，觀察9月3日起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。28日至29日中太平洋附近有颱風移入西北太平洋區域。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，9月7日後，台中以北降雨有轉偏多的趨勢，並持續至9月底。9月上旬短暫有利颱風生成，9月中旬後半環境有利颱風生成，並持續至10月。