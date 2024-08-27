日本「食人菌」釀250死！逾千人感染創新高　病例集中東京、大阪

▲日本「食人菌」疫情升溫，今年已通報1333起病例，造成至少250人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本「食人菌」疫情不斷升溫，今年已通報1333起病例，造成至少250人死亡，且病患多集中於城市地區，光是東京都就有184人感染，呼籲有類似症狀的民眾請盡速就醫。

根據《產經新聞》報導，在日本由「鏈球菌」（食肉菌）引發且致死率達30%的「暴發性溶血性鏈球菌」患者正在增加，今年以來已通報1333起病例，死亡數也達250人，超過去年的163人。

根據國立感染症研究所資料顯示，今年感染「暴發性A型溶血性鏈球菌」的比例超過6成，比往年的3至5成還多。今年截至6月16日感染「暴發性A型溶血性鏈球菌」的656名患者中，有288人是透過傷口感染、59人透過飛沫傳染。

報導指出，大多數的患者集中在城市地區，今年東京都的患者有184人，神奈川縣有91人，其中大阪府的確診人數為76人，超越了去年的64人。關於大阪確診人數增加，大阪府感染症對策科人員指出，目前無法得知確切原因，但似乎與孩童間容易流行的A型咽喉炎患者數量的增減有關。

A型鏈球菌一般會引起急性咽喉炎等疾病，但若引發鏈球菌毒性休克症候群（STSS）會導致手腳壞死及多重器官衰竭，因此也被稱為「食人菌」，特點在於一旦出現症狀就會迅速惡化，甚至可能死亡，患者以30歲以上居多。

厚生勞動省指出，由於目前尚未有效的疫苗，因此呼籲民眾勤洗手、確實清潔傷口、戴口罩來保護身體，若有類似症狀的民眾請盡速就醫。