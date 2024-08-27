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暴雨來了！珊珊颱風將橫掃全日本　東海道新幹線一度停駛

▲▼珊珊颱風。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲珊珊颱風來襲，幾乎橫掃整個日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

珊珊颱風持續進逼日本，出現清晰颱風眼，威力增強中，預計可能在29日登陸九州，暴風範圍可能在30日至31日籠罩京都府，料將橫掃日本大部分區域。儘管珊珊颱風現階段還沒到日本，但已為部分地區帶來豪雨，JR東日本27日上下行路線部分路段稍早一度停駛。

朝日新聞、京都新聞等報導，受到珊珊颱風及其外圍環流影響，日本氣象廳表示，愛知縣、岐阜縣、三重縣、靜岡縣27日將出現線狀雨帶，發生暴雨災害的危險性可能急劇增加，呼籲民眾留意。東海道新幹線部分路段也因降雨出現部分路段停駛的狀況。

JR東海表示，靜岡縣降雨量達到停駛標準，在27日當地上午8時過後，濱松站至豐橋站的上下行路線停駛，上行路線停駛路段為新大阪站至東京站，下行路線停駛路段為東京站至名古屋站。

不過JR東海已宣布當地上午9時15分全線復駛，依據各站狀況不同，復駛確切時間可能晚於公布的時間。部分路線列車因稍早停駛的狀況出現嚴重延誤。

根據日本氣象廳網站數據，截至27日當地上午10時45分，珊珊颱風的位置在鹿兒島縣奄美市以東約110公里處，正朝西北西方向緩慢前進，中心氣壓950百帕，中心附近最大風速每秒45公尺。

珊珊颱風接下來將逐漸朝偏北方向移動，在29日登陸九州的可能性相當高，接著還會轉向東北方向，朝中國、四國方向移動，接著再往近畿與東日本方向前進，幾乎橫掃整個日本。另據京都地方氣象台，珊珊颱風暴風範圍可能在30日至31日籠罩京都府。

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