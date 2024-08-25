泰25歲男「夢遊不治療」！　睡到一半從5樓跳下慘死

▲男子疑似因為夢遊從5樓住處跳下，墜樓而亡。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷發生一起詭異的墜樓事件，一名25歲男子被發現陳屍在居住公寓的1樓屋頂，而鐵皮屋頂也因為劇烈撞擊，撞出凹洞。死者的友人表示，住在5樓的他平時就有夢遊的問題，沒想到疑似卻因為夢遊喪命。

根據khaosod報導，泰國一名25歲男子25日上午被發現陳屍在自家樓下的1樓鐵皮屋頂上。根據警方初步判斷，死者是在睡夢中夢遊，無意識從5層樓高之處跳下，當場死亡。從現場照片也可以看到，窗戶旁沒有任何鐵柵欄或是防護措施。

死者工作已2年，他的老闆表示，他平時就經常出現夢遊的症狀，有時在5樓房間睡下後，清醒時會發現自己躺在1樓的浴室。

死者的朋友也提到，死者性格開朗、樂觀，沒有任何明顯的壓力或煩惱，因此沒有輕生的動機。且死者的確常常在睡夢中做出一些無意識的行為，為此死者的老闆也經常提醒他要多加注意。

案發現場附近的一名攤販表示，死者平時都與朋友一起行動，性格開朗樂觀，經常來找他買食物和飲料。警方目前已經暫時將死者的朋友帶回警局接受進一步調查，以釐清這起墜落事件的真正原因。警方將持續跟進這起案件，調查所有相關的細節。

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