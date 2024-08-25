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泰流浪漢「暴斃涼亭」！愛犬癡守屍體不讓靠近　網心疼

▲▼泰流浪漢暴斃涼亭！愛犬癡癡「看守屍體」不讓靠近　網心疼。（圖／翻攝自khaosod）

▲狗狗癡癡守在主人的屍體旁邊，不願離去。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國春武里府一名遊民被人發現陳屍在戶外涼亭，而他的愛犬則是癡癡地守候在主人的屍體旁，不讓任何人靠近。警方與救護人員接獲通報後，試圖將遺體送往醫院驗屍，但是由於狗狗不斷吠叫，導致作業受阻。此外，男子身分不詳，但是身上沒有明顯外傷，初步判斷為病死。

根據khaosod報導，春武里府沙塔希普地區25日發生一起令人心痛的事件。一名年輕男子25日上午11時50分被發現陳屍在一間餐廳附近的涼亭內，而他的身旁僅有1瓶酒和他飼養的狗狗。

根據餐廳老闆表示，該名男子平時無家可歸，因此請求餐廳老闆能夠收留他，心生憐憫的老闆便讓他待在餐廳附近，每晚可以在涼亭睡覺休息，也經常提供水和食物給男子。沒想到25日卻接到通知稱，男子在涼亭死亡，於是協助報警。

當地警方接到報案後，立即聯繫救援隊並趕往現場。調查人員到場後，發現該名男子已經明顯死亡，他的遺體就躺在涼亭內的1張竹椅上，而旁邊則擺放著前一晚喝剩的酒。

當工作人員想要靠近時，男子飼養的狗狗「熊貓」始終守在主人身旁，甚至不斷對想要移走遺體的工作人員吠叫，試圖保護主人。最終，工作人員只能一邊安撫並暫時控制狗狗，才能將遺體送往醫院驗屍。

警方指出，這名男子的身份不明，目前正試圖聯繫死者的家屬，以進一步瞭解他的身份和死因，並根據法律程序處理此案。初步調查顯示，男子的遺體上沒有任何明顯外傷，暫時排除他殺可能。

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