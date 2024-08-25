芒果、香蕉沒熟透難入口！專家曝超簡單1招加速享用



▲農糧署近日分享要如何讓「後熟型水果」像是芒果、香蕉等加速催熟。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣有「水果王國」美名，但有些水果並不是買回家馬上就能吃的，屬於「後熟型水果」，要等一段時間熟成後才能享用。近日農糧署在官方臉書介紹後熟型水果，更公開簡單1招，用蘋果和紙袋就能加速催熟，減少等待時間，盡快吃到香甜可口的水果。

根據農糧署臉書粉絲專頁「鮮享農YA」21日的貼文，介紹水果中屬於後熟型的，像是芒果、香蕉、木瓜、酪梨、百香果和釋迦，這類水果在採收後，會自行產生乙烯持續熟成，在過程中果實中的澱粉會分解成糖分為主的可溶性固形物，使澀味降低、果實軟化、轉色和產生芳香成分，進而讓水果變得香甜可口。

因此後熟型水果買回家後，總是在放上一段時間後享用才更美味，但農糧署表示，想要加速催熟後熟型水果，可以將它們與蘋果放在同一個紙袋或紙箱密封；而釋迦只要用紙或布包裹，在上面灑水放在通風處，果梗軟化即可立即品嚐，或放到冰箱保存。相反若不想太迅速熟成，這些水果應避免和蘋果一起存放。

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農糧署也分享後熟型水果買回家，若沒有加速催熟，幾天後享用最美味，芒果、香蕉和百香果要放3至5天，木瓜則是2至3天，酪梨要放4至5天，釋迦要放到7天。

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