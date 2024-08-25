水果爛掉3大可能原因　「去除爛掉部位」還能吃嗎？營養師解答



▲營養師林世航解答，其實水果爛掉還能不能吃，完全要看水果爛掉的原因與狀況。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

水果爛掉還能吃嗎？去除爛掉的地方就好？營養師林世航解答，其實水果爛掉還能不能吃，完全要看水果爛掉的原因與狀況。

林世航在粉專《好食課》指出，水果爛掉主要可分成3原因，第一凍傷，有些水果像是香蕉、芒果於室溫存放即可，放入冰箱可能導致水果本身的抗氧化效力降低，使自由基開始累積，並造成細胞損傷而有凍傷現象，但此種情形只會影響口感及外觀，並不影響食安問題，因此是可以食用的。

第二壓傷，水果在運輸過程中，難免會壓傷或者是被劃傷，甚至也被昆蟲咬傷，傷處就容易黑化、軟化與加速腐爛狀況。

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林世航說，輕微狀況不影響食安，只要去除水果受傷處，就可以正常食用，嚴重狀況，壓傷處擴大可能增加微生物污染問題，因此如果水果有過度黑化並帶腐爛味時，就不建議食用。

第三發霉，林世航表示，水果皮上本來就有許多共生微生物，放置久了可能產生醋酸與乳酸等特殊的發酵味，此時都還算可吃的範圍，但當水果過熟腐壞，與環境中的落菌與黴菌作用有發霉跡象，則即便切除發霉處也不建議食用。

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