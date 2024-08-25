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交友軟體認識！他曝「妹約會超主動」怕被騙　過來人這樣說

原PO說，他在交友軟體遇到的女生很主動。（示意圖／Pexels）

▲原PO說，他在交友軟體遇到的女生很主動，擔心自己掉入騙局。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少單男女會靠交友軟體找另一半。就有一名網友表示，近期在交友軟體認識到還不錯的女生，2人聊了12天就約出來，相處很愉快，對方也很主動，「散步的時候主動牽我的手，在書店的時候會主動靠很近看我在看的書」，這讓他有點暈又覺得有鬼，擔心自己是不是陷入什麼騙局，貼文立刻引起網友討論。

原PO在Dcard以「女生太主動了，我好怕被騙」為題發文，表示「前陣子在交友軟體配到一個女生，一開始聊得蠻投機的，年齡一樣，讀的也是相關領域，長得也很可愛所以感覺蠻不錯的。」聊了3天，對方約他去西子灣，他想說是公共場合，就開始跟對方討論行程。

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原PO說，第5天對方跟她換LINE，他覺得有點怪；第6天晚上對方又邀視訊，於是之後幾天時不時會講電話或視訊，對方都會很主動的展現她的喜歡，「配對到了第12天，我們出去約會了，也很確定是本人，相處過程非常愉快，但對方一直丟球，散步的時候主動牽我的手，在書店的時候會主動靠很近看我在看的書，然後幫自己跟幫我取親暱的綽號。」

原PO坦言，「真的有點暈又有點忐忑，一切的一切都沒有奇怪或是不合理的地方或讓人懷疑之處，但怎麼有女生那麼主動，我真的很怕我自己是不是陷入什麼騙局，但我有什麼好騙的啦。」

貼文一出，不少人紛紛留言「暈歸暈，但是原PO你的理智線跟警戒心還是要持續在線欸」、「你是不是不知道自己有多帥」、「對方這麼主動，你也可以嘗試丟一些球回去看看她的反應如何，如果氣氛都不錯可以抓個一個月左右衝了」、「你這個例子我目前感覺還不太像詐騙，畢竟也不用花錢買點數就能見本人」、「提到錢就有問題」。

也釣出過來人留言表示，「原則上能見面就不會是詐騙了，兄弟加油」、「一般詐騙很少再約見面的，用這種方法放長線釣大魚也很沒效率」、「秉持著她如果跟你借錢或是叫你買啥投資啥，都不要相信就好」、「一個月後，沒跟你借錢應該就不是詐騙了」。

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