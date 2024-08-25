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櫛瓜業者嘆「北部批貨成本高」！PTT見產地狂酸：墾丁以北都是北部

▲台南超人氣燒烤店一週只營業四天　烤節、烤牛排跟海鮮香腸必點，小南人燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲櫛瓜。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

墾丁向來是南台灣國旅的指標景點，不過後來因住宿、物價關係，生意漸漸低迷，百萬YouTuber「儒哥」日前到墾丁旅遊，驚呼6片櫛瓜竟要價100元，讓觀眾看傻眼，就有網友問了ChatGPT「櫛瓜的產地是哪裡？」得到的答案是，主要在中南部地區種植，跟之前業者回應的「到北部批貨」不一樣。

有網友在PTT發文，「台灣的櫛瓜產地在哪？」詢問ChatGPT，得到的答案是，「主要在中南部地區種植，特別是嘉義、台南和屏東等地」，櫛瓜喜歡溫暖的氣候和充足的陽光，而這些地區的氣候適合櫛瓜的生長，此外，南投等中部山區的農民也有種植櫛瓜，因為那裡的氣候較為涼爽，能夠提供適合不同品種櫛瓜生長的環境。

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原PO感到疑惑，「可是新聞明明說有業者到北部批貨，成本比較高，請問台灣北部哪裡有產櫛瓜？業者是不是被騙了，好可憐」。

▲儒哥實際到墾丁體驗物價。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

▲儒哥實際到墾丁體驗物價。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

貼文曝光，網友嘲諷直呼「台南算墾丁的北邊吧」、「對墾丁來說哪裡都是北部」、「墾丁以北都是北部啦」、「台南嘉義都算墾丁的北部，就連屏東大部分區域都算墾丁北部」、「台南、嘉義都算墾丁的北部，就連屏東大部分區域都算墾丁北部」。

「儒哥」日前帶工作團隊前往墾丁遊玩，期間逛墾丁大街時，發現100元的櫛瓜只有6片，驚呼「是王母娘娘種的嗎？」根據《三立新聞網》報導，燒烤業者對此回應，由於剛經歷過颱風，蔬菜價格上漲，加上他們的櫛瓜是從北部運下來賣的，成本較貴。他們一直以來櫛瓜都是固定賣1份100元，況且目前全台物價都在上漲，不只墾丁貴，受到這種攻擊，也許是「蹭流量」。

▼櫛瓜主要產地是中南部。（圖／翻攝自ChatGPT）

▲▼ 。（圖／翻攝自ChatGPT）

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