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社會 社會焦點 保障人權

墾丁國家公園開沙灘車！攬客2688次、破壞木柵欄　法院判業者無罪

▲屏東地院裁定楊男續押 。（圖／資料照，下同）

▲墾丁國家公園經營沙灘車，法院判無罪 。（圖／資料照）

記者劉人豪／屏東報導

屏東縣恆春鎮水蛙窟社區理事長林姓男子，與兒子、尤姓、龔姓居民，在墾丁國家公園特別景觀保護區，經營沙灘車招攬遊客行駛水蛙窟草原、龍磐公園，並夜賞梅花鹿、觀星，次數至少有2688次，還涉嫌破壞木柵圍欄，依違反國家公園法、妨害公務等罪起訴，屏東地方法院認為檢方的證據不足，判4人無罪。

根據判決，林男等4人經營沙灘車，在國家公園特別景觀保護區內駕駛沙灘車，行駛水蛙窟草原上，明知特別景觀區經營沙灘車開墾土地之使用，並非許可事項，應予禁止，擅自在龍磐公園及水蛙窟草原，招攬遊客夜賞梅花鹿、觀星，以每部沙灘車載客1至2人，每車收400元至1600元不等夜遊費用。

墾丁國家公園管理處人員於2020年8月13日現勘時查覺，土地因長時間行駛壓輾過後地面植被遭破壞失去保護，深溝受雨水、表面受強風影響，產生沖蝕情形。龍磐草原地表本為長年風吹砂所堆積地層，因地表植被遭輾壓死亡後缺乏保護，水蝕與風蝕加劇造成祼露惡化，起伏地形處不斷遭輾壓破壞後，除造成表層土壤沖蝕外，更使地底層石灰岩露出。

▲恆春墾丁水蛙窟大草原，被飆成「黃土拉鍊」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春墾丁水蛙窟大草原，被飆成「黃土拉鍊」。（資料照／記者陳崑福翻攝）

檢方指出，4人長期違法從事經營沙灘車活動行為，屢經勸導取締仍不停止，2021年2月13日起至同年9月3日止，拍到4人駕駛沙灘車多達2688次。

法院認為， 4人行為並非屬於國家公園法第25條所列事項，僅違反國家公園法第13條第7款（將車輛開進規定以外之地區）、第8款（其他經國家公園主管機關禁止之行為），而應依同法第26條規定，僅受行政罰之制裁。

法院指出，依卷內證據，僅能認定林男等4人有遭查獲共8次違規行為，但不論依個別或加總之次數，尚不足以證明已達到「情節重大致生嚴重損害」程度。8次中林男3次、林男兒子3次、龔1次、尤1次，單純以此次數，難認已達情節重大情形，且因案發地點裸露主要為長時間多次遊客駕駛沙灘車進入造成，不能以此次數證明致生嚴重損害，至於其餘次數部分林男等4人均否認。

至於檢方認為林男等4人有毀壞木柵圍欄行為，法院表示無直接證據可證明是林男等4人所破壞，林男雖在2018年，於墾丁國家公園管理處案發地點修繕損壞木柵圍欄時，在場表示「你們做一做，我們晚上還是會把門打開找人進去觀星」等，但距離起訴木柵圍欄遭破壞時間2020年8月13日前某時相隔甚久，難認與本案有所關連。綜合上訴原因，判4人無罪。可上訴。

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