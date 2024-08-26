其他景點也亂象！他不解「墾丁招誰惹誰了」　PTT狂搖頭

▲墾丁大街。（圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

「墾丁是招惹誰了？」一名網友直呼，墾丁食宿費昂貴、雨傘佔位，明明其他觀光區也有類似亂象，但為何最近墾丁總是被放大攻擊？文章曝光後，鄉民坦言「墾丁是被批過頭了啦」，食宿雖然有很大的改善空間，但期待越大失望越大；還有人認為，「主要就是貴得沒品質！」

一名網友在PTT表示，墾丁是一個熱門觀光區，很多遊客到訪，也是陽光沙灘的代表之一，然而最近狂被臭名，像是陽傘佔位、食宿昂貴等。

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對此，原PO替墾丁業者們感到無奈，同時也好奇拋問，明明這麼多觀光區，上述提到的亂象其他地方也會有，但墾丁最近就是被集中檢討，「墾丁是招誰惹誰了？」

底下網友紛紛搖頭回應，「墾丁的重點根本不是吃啊，但是吃偏貴一點」、「墾丁是被批過頭了啦，尤其是餐飲和住宿，不過還是有很大的改善空間，只是期待越大失望越大，墾丁其實吃住很多選擇，但總是扯幾樣極端來批，海灘和街道亂是該改進也才是重點」、「主要就是貴得沒品質」、「一邊坑人，一邊喊補助，穩賺不賠」、「好好自己做生意，沒人管你，要補助就惹到納稅人了」。

事實上，百萬網紅「儒哥」與一群友人逛墾丁大街時，公認為傻眼的花費是「6片櫛瓜100元」；後來又有網友翻出墾丁沙灘的即時影像，發現陽傘位置紋絲不動，質疑有業者佔地為王出租陽傘，一連串爆出負面爭議。

另外，墾丁國家公園官網資料顯示，104年遊客人數高達808萬298人次，105年就呈現下滑趨勢，人數降至583萬4294人次，到112年已經縮減至262萬6451人次；而今年1月至7月則累計132萬人，讓網友驚呼「10年來跌7成」。