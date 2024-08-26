墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

▲今早的畫面。（圖／翻攝自YouTube／ktnpworld）

記者周亭瑋／綜合報導

國內「觀光勝地」墾丁近來話題不斷，其中住宿錢、物價、沙灘亂象等為不少人詬病，眼看輿論持續延燒，就有網友好奇翻出墾丁沙灘的即時影像，發現陽傘位置紋絲不動，畫面狂吸大票鄉民評論，洗版直呼「笑死，海景第一排。」不過，墾管處也強調，已有擺放告示牌，哪些區域為業者經營使用，哪些是留給遊客的公共區域。

網友昨在PTT發文，「這是早上06：00的即時影像，你跟我說這些陽傘是旅客前一天自己插的嗎？這是現在（09：49）的即時影像，陽傘位置紋絲不動，可以合理懷疑這些都是出租業者的陽傘，佔地為王出租陽傘，租了才能享受沙灘。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

稍早，《ETtoday》記者也實際查看即時影像，而現場情況與昨日相仿，僅遊客數少了一些。

對此，鄉民紛紛留言表示，「你這篇太粗暴了」、「這沙灘真醜」、「雜亂無章花傘醜爆」、「監視器：我命休矣」、「最美的風景」、「醜死，搞得像工地一樣」、「笑死...罵一天了，今天還插著」。

事實上，百萬網紅Cheap日前也公開撻伐，當時墾管處火速做出回應，表示已要求業者不能驅趕在公共區域插傘的遊客，且針對沙灘遊憩空間，有擺放告示牌明確標示，哪些區域為業者經營使用，哪些是留給遊客的公共區域。

▼昨日的沙灘景象。（圖／翻攝自PTT）