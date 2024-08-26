墾丁遊客10年跌7成！PTT揭「不會回訪2原因」：寧願去日本、泰國

▲墾丁國家公園白砂海灘 。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

墾丁向來是南台灣國旅的指標景點，不過後來因住宿、物價關係，生意漸漸低迷，有網友翻出墾丁觀光景點的統計資料，104年遊客人數高達808萬人，105年掉到583萬人，112年僅剩下262萬人，而今年1月至7月則累計132萬人，驚呼「10年來跌7成，怎麼搞的？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「墾丁遊客流量10年來跌7成，怎麼搞的？」根據墾丁國家公園官網的統計資料，104年遊客人數高達808萬298人次，105年就呈現下滑趨勢，人數降至583萬4294人次，「腰斬了3成」，到112年已經縮減至262萬6451人次，直呼「已經腰斬7成！」

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而今年的前七個月，遊客人數累計132萬7517人次。然而，與112年同期相比，人數又減少了約30萬人次，「墾丁旅遊人數逐年大幅下滑，其他景區都還沒這麼慘，墾丁是怎麼搞成這樣？」

▲墾丁大街。（圖／資料照）



貼文曝光，網友點出墾丁亂象，寧願出國玩，「當一次客宰，結果真的宰光了」、「沙灘亂象沒人管，浮具、沙灘車、陽傘醜死了」、「要被盤，我寧願去被日本人盤」、「自己搞爛的，去墾丁不如去沖繩」、「沖繩可以玩的景點，起碼有10多個，墾丁有什麼」、「錢賺得不夠多，我只玩得起泰國的小海島」、「不好意思，我小資族，所以我選擇出國」。

也有網友提到交通問題，「往來時間久，消費成本貴，不值得」、「想當年全班畢旅投票去墾丁，一整天都在車上」、「跑墾丁的台北旅遊團，9成卡在司機工時問題」、「又遠又無聊，東西又超貴」、「從台北下去太遠，同樣時間都能飛到東京了」、「光是交通就不想去了」、「個人很久沒去是因為交通」、「留給南部人玩就好，交通麻煩住宿又貴」。