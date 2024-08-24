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3階段提升義消技能　新北消防第三大隊辦專業救護訓練

▲新北消防第三大隊辦專業救護訓練。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北消防第三大隊辦專業救護訓練。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市消防局第三救災救護大隊三重中隊於2024年7月20日至8月10日期間，成功舉辦了一系列專業訓練課程，為新北市消防局的救護義消提供最新的急救知識與實務技能。此次培訓涵蓋了多項關鍵主題，旨在提升義消人員在緊急情況下的應變能力和救護效率。

在7月20日舉辦的「TECC重點指引」課程中，學員們深入學習了在高度危險環境下的救護指導，包括止血帶的正確使用方法及填塞止血的概念，確保他們能夠在危機時刻迅速有效地應對。

▲新北消防第三大隊辦專業救護訓練。（圖／記者戴上容翻攝）

7月27日進行的「週邊管路IV、IO的建立理論與實務」課程，讓學員們實地操作如何在訓練過程中施打靜脈輸液及骨內針，進一步加強了他們在各類急救情境中的處置能力。

最後，8月10日舉辦的「你是最佳第三人嗎？」課程，著重於教導學員如何在救護現場協助案件執行，包括如何使用貼心電圖及測血糖儀器，確保病患能夠獲得即時且準確的醫療評估。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，這些訓練不僅提升了救護義消的專業技能，更加強了他們在面對各種緊急情況下的信心與應變能力。未來，消防局將持續推動各類專業培訓，確保全市居民在緊急時刻能獲得最好的救護服務。

▲新北消防第三大隊辦專業救護訓練。（圖／記者戴上容翻攝）

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