南消一大東山消防分隊　相約美食店家認識防災廚具

▲南消一大隊東山分隊，前進東山美食大街進行防災防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



近來炊事不慎案件頻傳，案件主因皆為烹煮食物後人即離開爐具所造成，所幸最後無人傷亡，南消一大隊相約東山在地美食店家們，一起學習滅火器的使用與認識防災廚具，並前進東山美食大街進行防災防火宣導。

根據內政部消防署2024年7月份火災概況資料統計，爐火烹調是火災發生原因的第二名，起火處所第一名是廚房，這數據顯示在炊事過程當中，有許多潛在的危險，進一步凸顯了「選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能爐具」的必要性。

具有「熄火安全裝置」的爐具只要在烹煮過程中偵測到火源熄滅，例如燉湯時溢出將火熄滅，此時裝置將自動切斷瓦斯，避免瓦斯洩漏進而造成更大的危害，此外搭載「溫度感知裝置」功能的爐具在偵測到鍋底溫度異常時，例如乾燒使溫度遽增，會有蜂鳴聲警示，讓使用者能夠及時做出反應，並且自動熄火、切斷瓦斯，避免火災發生。

市長黃偉哲表示，民眾平時應自主進行居家防火安全診斷，關心自家環境安全並裝設住宅用火災警報器，住宅用火災警報器是每個家庭的重要安全設備，它能在火災發生時及早警示家庭成員，讓他們有更多時間逃生。

消防局局長李明峯呼籲民眾選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的智慧爐具，它具有自動關火的安全機制，只要過熱便會熄火，確保長輩的居家生活安全更有保障，最後提醒民眾「人離火熄，憾事不發生」。