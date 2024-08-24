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瑞芳漁會慶祝漁民節　新北表彰12位模範漁民

▲瑞芳漁會慶祝漁民節 新北表彰12位模範漁民。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北市表揚優秀模範漁民。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

瑞芳區漁會昨（21日）舉辦一年一度的漁民節慶祝活動，新北市政府農業局主任秘書劉淑芬也出席表揚12位瑞芳在地模範漁民，感謝漁民朋友對在地漁業永續發展所做出的卓越貢獻，並透過本次活動把平時辛勞工作的漁民聚在一起，相互交流開心過節。

瑞芳漁業種類以棒受網、延繩釣、一支釣、扒網漁業為主，漁獲種類繁多，包含小卷、鯖魚、赤鯮、加納、馬頭、石狗公、紅甘、帶魚、鰹魚等，其中小卷產量為全國之冠，而順應國內休閒旅遊蓬勃發展，亦有許多娛樂漁船在此經營海釣體驗，其中瑞芳區深澳漁港更是擁有全台最多娛樂漁船的海釣據點。

每年的瑞芳區漁民節是瑞芳區漁民朋友們歡聚慶祝的節日，瑞芳區漁會亦藉此機會表揚優秀模範漁民及志工，一起分享喜悅與榮耀，本次瑞芳區漁會表揚模範漁民吳智欽等12人及志工蔡文生等3人。

▲瑞芳漁會慶祝漁民節 新北表彰12位模範漁民。（圖／新北市漁業處提供）

▲模範漁民吳智欽。

其中，有著40年漁業從業資歷的吳智欽先生，從16歲就開始跟隨前輩出海當船員，直至獨當一面後開始經營小卷捕撈漁業，歷年來以深澳漁港為基地，除積極投入小卷生產技術研發改良，已成功開發「船用烹煮鍋具」並取得專利，透過電力加熱器縮短加熱時間，實現恆溫控制，改善傳統鍋具受熱不均使小卷易脫皮而賣相不佳的問題。

吳智欽成立自有品牌「墨魚寶」，販售自家捕撈的小卷、透抽等冷凍海鮮及年節禮盒，增加漁產品的經濟價值及行銷通路，同時也積極參與社區公益活動，擔任瑞濱社區志工，捐贈自家船捕獲魚貨予社區弱勢及老人共餐享用，更為「瑞芳鎖管棒受網友善船隊」的成員之一，該船隊是以瑞芳區深澳漁港為主要卸魚漁港之鎖管棒受網漁船組成，獲得由農業部漁業署及海洋保育及漁業永續基金會共同認證的「海洋之心生態標章-銀級認證」，以100％的卸魚申報率來落實責任漁業，實踐海洋永續精神，堪稱表率。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，感謝漁民朋友為漁業永續奉獻心力，他們的投入使寶貴的漁業經驗得以傳承，推動友善漁業讓海洋資源永續，被提名為模範漁民更是實至名歸，也感謝蔡文生等3位志工，協助漁會保障漁港運作，為在地漁業活動無私奉獻。此外，為推廣「小卷」這項在地當季美味漁產品，今年將於8月24、25日下午13時30分至17時，在深澳漁港瑞芳區漁會1樓辦理「深澳小卷市集」，眾多好吃、好喝、好玩、好康的活動，讓假日來深澳漁港的民眾玩得開心。

新北市政府漁業處表示，新北市28處漁港，具備天然美景與在地特色，市府致力於推動漁港轉型與發展在地特色，透過多元行銷活動，讓民眾於假日時有更多的選擇，歡迎大家到深澳漁港的海天步道散步，走訪水豚君岩，品嚐小卷等當季美味海鮮，一起親近海洋、支持漁業發展，讓漁民的努力能夠被看見。

▲瑞芳漁會慶祝漁民節 新北表彰12位模範漁民。（圖／新北市漁業處提供）

▲瑞芳漁港漁作興盛。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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