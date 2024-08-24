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另類認識原民豐年祭文化　新北市圖「閱讀．太陽」體驗阿美族

▲新北市圖汐止大同分館阿美族體驗。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「原生狩獵」趣味遊戲，邀小朋友挑戰當阿美族勇士。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度汐止區原住民族歲時祭儀豐年祭活動周末登場，新北市立圖書館汐止大同分館「原住民文化學習教室」特別從8月25日至8月31日推出「閱讀．太陽」系列活動，規劃了「原味抓周」親子族服體驗、「原生狩獵」趣味遊戲、「原藝綻放」手作課程、「原古星空」太陽繪本故事、以及原住民神話主題書展與手工藝品展等，帶大家用多元有趣的方式親近原住民文化。

新北市立圖書館王錦華館長表示，汐止是新北市都市阿美族的大本營，歲時祭儀為原住民族重要的節日與慶典，也是傳承族群文化的核心，「豐年祭」是阿美族各部落最重要的歲時祭儀活動，通常於每年7、8月間舉辦，除了祭典之外，為了讓不同族群的民眾能了解原住民族生活和文化，汐止分館「原住民文化學習教室」特別邀大小朋友透過閱讀活動一起來參與、認識原住民族文化，增進跨族群的相互了解與尊重。

▲新北市圖汐止大同分館阿美族體驗。（圖／新北市立圖書館提供）

▲不一樣的原民豐年祭！汐止大同分館「閱讀．太陽」阿美族體驗活動。

許多原住民族都有關於「太陽」的神話傳說，汐止大同分館「閱讀．太陽」系列活動，8月25日「原古星空」太陽繪本故事活動，邀請原住民講師帶來阿美族「十個太陽」與各族群精彩的射日傳說，同時還有「原生狩獵」趣味遊戲，則邀小朋友挑戰當阿美族勇士，只要完成狩獵文化趣味問答，便可獲得阿美族家屋模型乙份。

結合近年來風行的周歲派對，8月31日「原味抓周」親子族服體驗活動，則讓寶寶穿上傳統原民服飾，抓取阿美族的特色文物，例如象徵傳統領袖的情人袋、建築師的家屋模型、品酒師的小米酒、廚師的野菜等，除了傳遞對孩子未來的美好祝福和期盼，圖書館也特別準備了「童書繪本」抓周禮，送給參加活動的親子，鼓勵爸爸媽媽從小陪孩子親子共讀。

另外還有「原藝綻放」手作課程，可以體驗製作阿美族常用於衣物、飾品、祭祀文物的彩虹福球 Pukui，顏色繽紛多彩的彩虹福球（Pukui）。8月25日至31日「閱讀原鄉」原住民族主題書展與工藝成果展，則精選300多冊包括原住民文學、神話傳說、祭儀文化、部落生活等主題的圖書，同時展出「原住民文化學習教室」工作坊歷年學員成果作品展。汐止分館台版「太陽的後裔」系列活動免費，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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