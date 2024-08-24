全民攜手植樹造林增碳匯　新北即日起免費苗木開放申請

▲新北市長期免費提供各式造林及景觀苗木，即日起開始受理申請。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局即日起至10月15日開放免費造林苗木及綠美化苗木申請，凡持有新北市土地的民眾或新北機關學校，社區鄰里等皆可申請，配撥時間預計2024年2月至4月。邀請市民、民間團體、企業與國際機構團體一起來響應造林，透過提供免費苗木，共同達成增加森林經營自然碳匯目標，也為人類永續發展盡一份心力。

近年全球推行淨零碳排，森林扮演自然碳匯的關鍵重要角色。為了降低全球劇烈變遷氣候的衝擊、減緩地球暖化，溫室氣體減量，增加森林經營自然碳匯，友善並美化生活環境，新北市藉由持續推動計畫性植樹，號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹及各種景觀苗木為目標，估計可增加達逾148萬噸碳匯，有助於減少溫室氣體排放。

▲新北市推動計畫性植樹，號召民間團體共同響應。

為了鼓勵民眾團體響應植樹造林，新北市長期免費提供各式造林及景觀苗木，藉由增加森林面積的策略達成森林增匯目標。本年度造林苗木自15日開始受理申請，凡持有新北市土地有造林意願及需求的民眾，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申請免費苗木。

造林地點倘位於一般平地或山坡地，可申請栽植杜英、楓香、青楓、山櫻花、茄苳、樟樹等有助於防砂固土的景觀樹種；沿海地區則可以申請栽植羅漢松、毛柿、水黃皮等具防風、耐鹽耐旱的樹種；今年更增加楠木類及櫧櫟類造林苗木，以永續經營森林的理念增加生態多樣性。

▲「三峽大埔苗圃」每年培育多種草花、喬灌木提供環境綠美化使用。

另外，市府有2座苗圃-「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」，每年培育30餘種草花、喬灌木提供環境綠美化使用，除香草植物、情人菊等草花外，也有庭園常見另有庭園常見灌木如桂花、杜鵑、七里香、紅竹、金露花，以及如青楓、三角楓等喬木類樹苗，各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及機構如有環境綠美化需求，自8月15日至10月15日可向綠美化環境景觀處申請，每一申請單位的申請上限為1,000株，配撥時間預計8月15日至10月15日止。

農業局代理局長諶錫輝表示，新北市積極推動植樹造林讓新北市的森林覆蓋率達到76％，同時持續落實聯合國SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）。造林苗木申請資訊：詳細資訊可上「新北市政府農業局」網站「重要公告」查詢。綠美化苗木申請資訊：苗木申請表單請至「新北市綠美化環境景觀處」網站「訊息專區-下載專區」查詢。