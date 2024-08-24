女被騙1600萬急報警！神勇「吊嘎仔阿北」逮人　原來是派出所長

▲▼ 穿著綠背心的警察所長(中)擒拿2名詐騙集團成員 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名43歲紀姓女子誤信Facebook投資廣告，陷入詐騙集團的圈套，前後投入1600多萬元全部血本無歸。林口警分局獲報後立即成立專案小組調查，22日掌握到詐騙集團再度要求面交250萬元；泰山派出所所長張金全特別偽裝成散步的「阿伯」，隱蔽埋伏，後續成功逮捕2名分別為21及22歲詐騙集團車手和監控手，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市泰山區一名43歲紀姓女子日前遭遇詐騙集團，損失超過1600萬元。該女子於8月20日報案，稱在Facebook上看到一則投資廣告，因高額回報的誘惑而下載詐騙集團設計的投資APP，結果投入的資金全部血本無歸。

林口警分局接獲報案後，立即成立專案小組展開調查，得知詐騙集團將再與被害人面交250萬元，為確保抓捕行動成功，泰山派出所所長張金全特別喬裝成穿著吊嘎仔的「散步阿伯」，穿著內衣、短褲和拖鞋巧妙偽裝成普通居民，在暗中埋伏。

當晚8時許，雙方原本約定在超商進行交易，但詐騙集團為躲避查緝，將被害人引導至暗巷內進行交易。當23歲黃姓車手正忙著取款時，喬裝的「所長阿伯」突然迅速上前，將其壓制在地。另一名22歲陳姓監控手試圖逃跑，但警方早已掌握其行蹤，迅速將其逮捕。警方偵訊後，兩名嫌犯依《詐欺罪》和《洗錢防制法》相關罪嫌，移送至新北地檢署偵辦。