　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

產科醫生連結愛心捐贈東部醫院設備

▲產科醫生連結愛心捐贈台東基督教醫院一部新生兒微電腦呼吸器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲產科醫生連結愛心捐贈台東基督教醫院一部新生兒微電腦呼吸器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自台北的產科醫生，大學和服兵役時期都在東部，深知花東地區有些資源略顯不足。在40歲那年成立慈善基金會藉以連結「志同道合」的朋友匯聚形成力量，致力於包括孕婦、胎兒及孩童身心靈的健康追求。基金會日前特地來到臺東捐贈新生兒微電腦呼吸器，提供醫院小兒科做為中重度嬰兒病房使用。

台東基督教醫院舉辦捐贈儀式由院長馬堅毅主持，由來自『台北市林思宏X5醫師慈善基金會』與『我的輕食有限公司』創辦人江欣樺和呂佳儒營養師夫婦聯合出席捐贈一部新生兒微電腦呼吸器。林思宏指出，基金會接到醫院提出需求指稱原有舊式呼吸器面臨停產找不到零件可以維修的窘境，在既有的處置方式仍無法滿足醫療需求時就得要求病患家屬轉院。

林思宏醫師指出，基金會成立後陸續協助包括台大兒童醫院、花蓮門諾醫院、恆春基督教醫院、台東馬偕醫院等新生兒、兒童、產婦在就醫看診或住院時的儀器設備需求，希望可以為偏鄉的醫療盡份心力。這次基金會董事張亞玫醫師提供缺乏醫療資源的兒科單位所需設備，並獲得江欣樺和呂佳儒營養師發揮善心捐贈台東基督教醫院新生兒微電腦呼吸器。

江欣樺營養師說，母親從小就勉勵他要努力做個手心向下、幫助別人的人，所以只要有餘力就會設法協助有需要的地方。東基小兒科主任鄭弋醫師指出，台東醫療資源有限，若有高階的醫療儀器，可以分擔縣內的新生兒照顧之責。這台全新的微電腦呼吸器對東基嬰兒室來說是一台很好的照護武器。讓需要呼吸器的新生兒能獲更好、更舒適的照護，有助及早脫離呼吸器，回到家人的懷抱。

ET快訊
與「戰哥」結婚60週年！　連方瑀致詞喊：盼來生還是牽手
墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者不忍回擊了
快訊／肯爺主辦「神隱多日」終於發聲！
巴西潛水教練「緊貼空姐」水下脫褲手淫　GoPro意外拍下
連戰、連方瑀「鑽石婚宴」今晚登場！席開30桌　晚宴菜色曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

墾管處不敢管陽傘？Cheap見影片「鏡頭猛閃」傻眼：到底水多深

產科醫生連結愛心捐贈東部醫院設備

5.3公尺鯨鯊台東大竹岸際擱淺亡

桃園市府與公路局徵大客車駕駛員　釋出280職缺...月薪最高8萬

雲嘉南優質酪梨達人出爐　古坑土木工程師轉職奪冠

文旦早收益處多！瑞穗早收柚已具採收潛力　比「白露」早18天

「跑動金門」破2千人參賽！　全家大小總動員追夕陽

力推運動平權！跑動金門馬拉松　4身障選手跨海參賽

花蓮加油站長為弱勢「加油」　捐中秋禮盒回饋社會

南消五大保西分隊舉辦Fireman GO　小小訓練家往大師級路上前進

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

女兒揭「爸嫂通姦」竟遭下符報復！乩童用「金鋼杵」降魔卻是性侵騙局｜鬼月特輯！茅山正道教郭定陸老師@user-gz7sf5jh1q｜《我在案發現場》

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

長輩們說找伴侶別太帥　她翻祖母結婚照超問號

奴才裝上開門縫神器　賓士貓興奮狂跳用手撥

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

萌弟腳踩黏鼠板委屈求救　爸笑翻：啊賀...真的老鼠

【說好停紅路燈親一下】結果老公開高速公路...

墾管處不敢管陽傘？Cheap見影片「鏡頭猛閃」傻眼：到底水多深

產科醫生連結愛心捐贈東部醫院設備

5.3公尺鯨鯊台東大竹岸際擱淺亡

桃園市府與公路局徵大客車駕駛員　釋出280職缺...月薪最高8萬

雲嘉南優質酪梨達人出爐　古坑土木工程師轉職奪冠

文旦早收益處多！瑞穗早收柚已具採收潛力　比「白露」早18天

「跑動金門」破2千人參賽！　全家大小總動員追夕陽

力推運動平權！跑動金門馬拉松　4身障選手跨海參賽

花蓮加油站長為弱勢「加油」　捐中秋禮盒回饋社會

南消五大保西分隊舉辦Fireman GO　小小訓練家往大師級路上前進

墾管處不敢管陽傘？Cheap見影片「鏡頭猛閃」傻眼：到底水多深

與「戰哥」結婚60週年！　連方瑀致詞羞喊：盼來生還是牽手

女生何時最想愛愛？醫羞吐「3個字」：因為要生小孩啊

動力火車唱一半...夯團突現身踩場！　尤秋興傻眼：我們掌聲都沒了

夢幻聯動！NIKE宣布與LEGO長期合作　全新「樂高版勾勾」Logo曝光

長榮桂冠酒店沒掛五星旗被逼道歉　外交部斥：小粉紅出征讓中形象惡化

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者不忍回擊了：有人蹭流量

《慶餘年》太子暫停演藝活動！　捲錄音外流曬證據：被童年玩伴陷害

台南「321巷藝術聚落」回歸！日式老屋逛文博會　還能按摩泡足湯

Dream Taiwan構築小朋友足球夢！將與巴薩、馬德里同場較勁

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

地方熱門新聞

小黃農曆七月載客上山　回頭人不見嚇

彩虹眷村遭潑漆　台中市府求償被判敗訴

台南市家長會聯合會拜訪黃偉哲交流教育與偏鄉助學

2024桃園電影節　臺灣獎頒獎

桃園鳳凰扶輪社　捐助24萬就學獎勵金

民雄大士爺文化祭8/24登場

5.3公尺鯨鯊台東大竹岸際擱淺亡

DT668蒸汽機車＋藍皮解憂號　8/24齊聚桃園富岡

快訊／台南安平台南運河驚傳女子落水南消「救生讚」

單向2車道機車可直接左轉　台南10區8／24起開放

台南七股海鮮節七寶宴120桌創新高

2024跑動金門馬拉松　4身障選手跨海參賽

國際扶輪3502區慶祖父母節　祖孫秀詮釋祖孫情

體育界力挺謝國樑　許淑華籲「反惡罷挺善樑」

更多熱門

相關新聞

5.3公尺鯨鯊台東大竹岸際擱淺亡

5.3公尺鯨鯊台東大竹岸際擱淺亡

24日上午0534時第十巡防區接獲民眾撥打118報案稱，於大竹岸際有發現一隻擱淺鯨豚。隨即海保署臺東海洋保育站與東部分署第一三岸巡隊大武安檢所及第三機動站海巡人員於現場進行協處。

「去年同地也發生！」　5.3公尺長鯨鯊擱淺　解剖調查找死因

「去年同地也發生！」　5.3公尺長鯨鯊擱淺　解剖調查找死因

龍年效應失靈？產婦聽「嬰兒室只2嬰」愣了

龍年效應失靈？產婦聽「嬰兒室只2嬰」愣了

領隊救人遭虎頭蜂圍攻亡！雪羊曝自救2關鍵　

領隊救人遭虎頭蜂圍攻亡！雪羊曝自救2關鍵　

台東李泰祥告別十周年活動　8/23開始展出

台東李泰祥告別十周年活動　8/23開始展出

關鍵字：

基督教醫院新生兒台東

讀者迴響

熱門新聞

國道警侵犯少年還拍片！父母怒求償2百萬

「台灣最強Buffet」紅到國外！一致給好評

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

美董座成悍警小三！年薪2千萬煮晚餐被賞金條

許光漢入伍5天「一堆女兵偷看」！軍方強硬開鍘

快訊／雲林深夜殺人案！3人遭砍傷

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

BMW逼車害死5歲童！　惡駕駛起底竟是企業前董座

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天

90後女產6女！她面容蒼老淚：我要封肚

小S現身家長群組「慘被已讀不回」

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

女兒快要出生了⋯　《新西遊記》35歲製作人下班遇死劫「當場身亡」

墾丁大街「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

更多

最夯影音

更多

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

女兒揭「爸嫂通姦」竟遭下符報復！乩童用「金鋼杵」降魔卻是性侵騙局｜鬼月特輯！茅山正道教郭定陸老師@user-gz7sf5jh1q｜《我在案發現場》

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面