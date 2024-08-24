產科醫生連結愛心捐贈東部醫院設備

▲產科醫生連結愛心捐贈台東基督教醫院一部新生兒微電腦呼吸器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自台北的產科醫生，大學和服兵役時期都在東部，深知花東地區有些資源略顯不足。在40歲那年成立慈善基金會藉以連結「志同道合」的朋友匯聚形成力量，致力於包括孕婦、胎兒及孩童身心靈的健康追求。基金會日前特地來到臺東捐贈新生兒微電腦呼吸器，提供醫院小兒科做為中重度嬰兒病房使用。

台東基督教醫院舉辦捐贈儀式由院長馬堅毅主持，由來自『台北市林思宏X5醫師慈善基金會』與『我的輕食有限公司』創辦人江欣樺和呂佳儒營養師夫婦聯合出席捐贈一部新生兒微電腦呼吸器。林思宏指出，基金會接到醫院提出需求指稱原有舊式呼吸器面臨停產找不到零件可以維修的窘境，在既有的處置方式仍無法滿足醫療需求時就得要求病患家屬轉院。



林思宏醫師指出，基金會成立後陸續協助包括台大兒童醫院、花蓮門諾醫院、恆春基督教醫院、台東馬偕醫院等新生兒、兒童、產婦在就醫看診或住院時的儀器設備需求，希望可以為偏鄉的醫療盡份心力。這次基金會董事張亞玫醫師提供缺乏醫療資源的兒科單位所需設備，並獲得江欣樺和呂佳儒營養師發揮善心捐贈台東基督教醫院新生兒微電腦呼吸器。



江欣樺營養師說，母親從小就勉勵他要努力做個手心向下、幫助別人的人，所以只要有餘力就會設法協助有需要的地方。東基小兒科主任鄭弋醫師指出，台東醫療資源有限，若有高階的醫療儀器，可以分擔縣內的新生兒照顧之責。這台全新的微電腦呼吸器對東基嬰兒室來說是一台很好的照護武器。讓需要呼吸器的新生兒能獲更好、更舒適的照護，有助及早脫離呼吸器，回到家人的懷抱。