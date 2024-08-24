5.3公尺鯨鯊台東大竹岸際擱淺亡

▲大竹岸際有發現一隻擱淺鯨豚。（圖／海保署臺東站提供）

記者楊漢聲／台東報導

24日上午0534時第十巡防區接獲民眾撥打118報案稱，於大竹岸際有發現一隻擱淺鯨豚。隨即海保署臺東海洋保育站與東部分署第一三岸巡隊大武安檢所及第三機動站海巡人員於現場進行協處。

經海保救援網（MARN) 團隊辨識物種為鯨鯊-最大型軟骨魚類，初步測量有5.3米，

經聯絡成大鯨豚研究中心團隊及調度之重機具到達現場後才開始作業，目前動物已完成現場救援作業，後續會進行解剖採樣進行研究。