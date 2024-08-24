龍年效應失靈？產婦聽「嬰兒室只2嬰」愣：以為生育率低都騙人

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

龍年效應不再，今上半年出生數不到去年的一半，甚至連續43個月「生不如死」。就有產婦表示，原本以為生育率低是騙人的，直到她生完孩子，先生看完寶寶跟她說，整間嬰兒室「只有2個嬰兒」。貼文一出，有人也狂點頭，「我更誇張，我在某醫院生，整間只有我女兒，整個被VVIP的照顧著。」

有產婦在Threads發文，說她本來以為生育率低都是騙人的，直到她生完孩子，老公去看完寶寶，回來跟她說「整間嬰兒室啊…整間只有2個嬰兒，包含妳兒子。」

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看到貼文後，一票過來人也有感，「（4月某周）就我一個人生而已，所以嬰兒室就我鵝子一個人（明明上禮拜參觀還4～6個寶寶），不過獨享vip待遇，每個護士都很用心照顧他」、「我去台南戶政登記的時候，戶政人員說其實今年龍寶寶沒有很多」、「我四月在北市某醫院生，生完第三天晚上，只有我一個產婦。護理師真的太閒，我們還在房內聊天。」

不過，也有人直搖頭，「等大一點搶公托、公幼或私幼時，又會發現哪來的生育率低啊？怎麼都一下就額滿！」「新竹完全沒這問題，月中發現懷孕就要開始搶，幼稚園更是難上」、「我生產的醫院超多欸！可能剛好啦」、「但我找保母都找不到耶…找好幾個月了，都說今年特別滿」、「但是現在訂月中都很搶耶！說今年特別滿，因為龍年。」

還有人分享，「我剛生還沒出月子，台大醫院整個很爆滿欸！連預約到病房洗頭的服務，那個阿姨說，龍年真的太多人生小孩，她每天從上班忙到下班，還要加班才能把預約洗完」、「應該是很多人都在婦幼醫院生產，在大醫院生產的比較少？」「我住月中的時候，龍寶超多的欸！身邊也超多朋友生龍寶」、「我在林口長庚生，8/17剛生完，聽說我生的前一天就21個生，去嬰兒室餵奶超多人。」