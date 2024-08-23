台東李泰祥告別十周年系列活動　8／23開始展出

▲李泰祥告別十周年系列活動台東場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為紀念阿美族音樂大師李泰祥，由台東縣政府與國立傳統藝術中心臺灣音樂館共同辦理「李泰祥告別十周年系列活動」，23日下午2時在於台東藝文中心舉辦台東場開幕記者會。台東縣長饒慶鈴期透過展覽呈現其傳奇人生，見證跨越時代與風格的音樂遺產，讓台灣的音樂文化繼續傳承發揚，展期自8月23日起自9月18日止，誠摯邀請民眾及藝術愛好者蒞臨參觀。

饒慶鈴指出，縣府近年來藝文推動不遺餘力，藉由南迴藝術季展現出在地獨特文化底蘊與自然景觀的豐富可能性，更獲得今年2024 The MUSE Design awards 地景藝術類金獎肯定。但台東除了豐沛的地景，更多的是蘊含豐富藝文能量的文化工作者。

李泰祥大師是台灣音樂界的傳奇，更是台東的驕傲，他的音樂作品跨越了時代和風格，在其告別十周年之際，舉辦這次系列活動，讓更多人認識李泰祥，透過視覺與聽覺的體驗，繼續傳承和發揚臺灣的音樂文化，希望能鼓勵臺東的新一代音樂人激盪出更多藝術的可能。

展覽策展人張忘表示，感謝台東縣政府與多個單位共同參與完成這次特展。「《夢土上的李泰祥》告別十周年紀念特展」以多個展區呈現李泰祥老師的一生與音樂成就，除了展示李泰祥老師所創作的實驗與新民風音樂、經典民歌與流行音樂外，還將展示由國家電影及視聽文化中心提供的李泰祥老師電影配樂影音資料，如同小型電影院，讓觀眾可以在此聆聽和觀賞老師的經典佳作，勾起那些曾經感動人心的旋律。