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社會 社會焦點 保障人權

領隊救人遭虎頭蜂圍攻亡！雪羊曝自救2關鍵　跑對方向才能保命

▲▼屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊 2獲救1昏迷（圖／記者楊漢聲翻攝） 

▲屏東學生登山團在浸水營古道遭虎頭蜂攻擊，2人受傷1人不幸死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

來自屏東的20人學生登山團22日在台東的浸水營古道健行，不料遭遇虎頭蜂群攻擊，期間41歲洪姓嚮導指揮學生疏散、試圖驅趕蜂群，背部有超過50處螫傷，送醫搶救後不治。對此，登山攝影粉專《雪羊視界》引用專家說法，分享虎頭蜂的相關知識，希望幫助大家正確應對，「平安上山，快樂下山！」

雪羊視界在臉書表示，這起悲劇讓他直覺想到39年前著名的陳益興老師事件，兩人都是基於保護隊員而留下喪生的悲劇，所以他決定分享專攻虎頭蜂領域、台大昆蟲研究所畢業的「怪獸老師」姜義晏的觀點，因為姜多年來有與各種虎頭蜂大量交手的經驗。

姜義曾指出，遇到虎頭蜂的唯一解就是避免驚擾、安靜離開絕對不要出手揮動激怒虎頭蜂，盡量採取閃避、不要讓蜂停到自己身上，若遭圍繞、鎖定攻擊，馬上掉頭沿著來時的方向撤退，愈快愈好，因為決定虎頭蜂是否攻擊的不是氣味，而是「是不是太接近巢穴」、「有無丟東西、揮動等攻擊行為」

經過實驗證實，虎頭蜂會優先選擇「人體頭部與上半身」攻擊，還會瞄準眼睛。衣著上，尤以身穿黑色毛料材質最危險，其次是深咖啡、深藍色等毛料，「因為這種風格會讓你長得像百萬年來騷擾蜂巢的野獸，例如黑熊或猴子。」

另外，虎頭蜂的追擊距離上，黃腰虎頭蜂最短，超過巢穴方圓5公尺就懶得繼續追了，最遠的是黑腹虎頭蜂，追擊距離可達100公尺以上。可以肯定的是，「離巢穴越遠，攻擊性越低，所以不管跑不跑得贏虎頭蜂，能爭取離蜂巢越遠就是越安全的。」

姜義曾重申，面對虎頭蜂攻擊，「跑」就是唯一解，還要跑對方向，沿來時路撤退，「其它民俗傳說都不要亂信，那些都很危險。」

不過，每個人跑步速度不一樣，面對虎頭蜂最好是防範勝於治療，「虎頭蜂大概從8月中開始變得活躍，在秋季前後到中低海拔山區，就不能太嘻嘻哈哈，尤其領隊或主揪，要眼觀四面耳聽八方，在剛剛遇到虎頭蜂，還沒深入巢穴領域時，就馬上判斷要繼續前進或立即撤退，確保全員都能平安離開攻擊範圍。」

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